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Эмо-хоррор Лаврецкого, кино про Чернобыль и другие прелести национального конкурса «Лістапада»

03.11.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы открыли эту новость, то наверняка знаете, что сейчас в Минске проходит большой кинофестиваль. Мы уже выпускали гиды по игровому и документальному кино, а теперь публикуем подборку фильмов национального конкурса «Лістапада». Из этих девяти картин локальных авторов вы точно найдете что-то себе по душе.

В конкурсе в этом году участвуют 20 фильмов — как уже отмеченные титулованными фестивалями картины, так и свежие премьерные ленты. Показы документальных и игровых белорусских лент пройдут с 5 по 8 ноября в кинотеатре «Беларусь». На некоторые сеансы билетов уже нет, так что впору обратить внимание на те, которые остались. С выборкой лучших фильмов нам помог Николай Лавренюк, координатор национального конкурса.

«Сашин ад»

Режиссер: Никита Лаврецкий

Когда: 7 ноября, 18.00

Где: кинотеатр «Беларусь»

Николай Лавренюк: «Фильм от гуру белорусского мамблкора Никиты Лаврецкого. На этот раз режиссер „Белорусского психопата“ представляет картину, жанр которой сам определяет как „эмо-хоррор“ — неожиданное явление в белорусском кино, не так ли? Стильно снятый на VHS-камеру, фильм рассказывает о рэпере из Бельгии, который прилетает к своему виртуальному соавтору в Минск. А дальше зрителя ждет кинематографичное путешествие по городу, концерты, тусовки, самый настоящий иррациональный ужас и спуск в ад. Мировая премьера фильма с успехом состоялась на Московском кинофестивале».

«Моя бабушка с Марса»

Режиссер: Александр Михалкович

Когда: 5 ноября, 19.00

Где: кинотеатр «Беларусь»

Николай Лавренюк: «Режиссер Александр Михалкович снимает документальное кино про свою бабушку, которая живет в Крыму и не совсем разделяет радости окружающих относительно того, что произошло с полуостровом. Кино о личном и глобальном, полное грусти, юмора и теплоты, о трагедии человека на фоне геополитических изменений».

«1986»

Режиссер: Лотар Херцог

Когда: 5 ноября, 21.00

Где: кинотеатр «Беларусь»

Николай Лавренюк: «Фильм, снятый немецким режиссером-дебютантом в Беларуси, уже вызвал множество споров из-за своего включения в национальную программу. Но если представить, что у картины нет титров, то вряд ли вы скажете, что она снята иностранцем. Фальшивые ноты и стереотипы о нашей стране здесь найти довольно сложно: ничего того, чем изобилует „Жыве Беларусь“ или „Код Каина“, в картине нет. Зато есть наша жизнь. Главная героиня ходит в университет, не может разобраться в отношениях с парнем и мучается от прошлого, которое все больше ее настигает. В том числе и роковой чернобыльский год, вынесенный в название фильма».

«Возера радасці»

Режиссер: Алексей Полуян

Когда: 5 ноября, 21.00

Где: кинотеатр «Беларусь»

Николай Лавренюк: «Самый успешный белорусский короткий метр за последнее время, отмеченный премьерой в Клермон-Ферране, своего рода „короткометражных Каннах“, и множеством фестивальных наград. Сильная и трогательная история девочки из деревни, которую отец отдает в интернат. На фильм, созданный по мотивам романа Виктора Мартиновича, билетов на „Лістападзе“ уже нет, однако совсем скоро он выходит в прокат».

«Последний день этого лета»

Режиссеры: Юля Шатун и Никита Александров

Когда: 6 ноября, 21.00

Где: кинотеатр «Беларусь»

Николай Лавренюк: «Новый фильм Юли Шатун, известной своим дебютом „Завтра“, снятый в соавторстве с Никитой Александровом, рассказывает о последнем дне лета подростка. То самое чувство, которое бывает только в день, когда лето заканчивается, завораживает зрителя. Переписка в мессенджерах, бесцельные прогулки по Минску… И все это снято невероятно кинематографично».

«Хроники ртути»

Режиссеры: Саша Кулак и Бен Гез

Когда: 7 ноября, 15.30

Где: кинотеатр «Беларусь»

Николай Лавренюк: «Хроники ртути» Саши Кулак (одного из авторов потрясающей «Саламанки») и Бена Геза переносит нас в заброшенный шахтерский город в Америке, где остались только два жителя — брат и сестра. Это портрет покинутого города и последних лет жизни тех, кто провел молодость, веруя в альтернативную версию «американской мечты». Уникальное кино, уже снискавшее успех международных фестивалей".

«Игра в классики»

Режиссер: Дарья Демура

Когда: 7 ноября, 20.30

Где: кинотеатр «Беларусь»

Николай Лавренюк: «Ученица Марины Разбежкиной Дарья Демура сняла невероятное документальное кино про расставание молодой пары, которое дает возможность с близкого расстояния увидеть кризис отношений. Фильм будет близок тем, кто переживал болезненный разрыв отношений и попытку спасти их (то есть почти всем нам). Кроме того, это довольно точный портрет нашего поколения 30-летних».

«Чистое искусство»

Режиссер: Максим Швед

Когда: 6 ноября, 18.00

Где: кинотеатр «Беларусь»

Николай Лавренюк: «Максим снимает фильм о феномене такого направления в искусстве, как „ЖЭС-арт“. Главные героини, работницы ЖЭСа, закрашивают надписи на стенах домов и, сами того не осознавая, создают произведения супрематизма. А их уже в своих уличных работах переосмысливает художник Захар Кудин. Фильм, как никакой другой, с тонкой иронией и любовью показывает современную Беларусь. Совсем недавно картина была удостоена приза за лучшую режиссуру на фестивале „Артдокфест“ в Латвии».

«На пороге молчания»

Режиссер: Кирилл Ерохин

Когда: 7 ноября, 13.00

Где: кинотеатр «Беларусь»

Николай Лавренюк: «Режиссер Кирилл Ерохин снимает кино про сексуальное насилие в семье, поднимаясь до экзистенциальных высот. К тому же в роли сексуального насильника здесь — невероятно харизматичный Илья Черепко».

Что еще посмотреть?

Советуем обратить внимание на фильмы Summa, удостоенного множества наград, в том числе приза престижнейшего кинофестиваля в Амстердаме, «Тренер» о футбольной команде незрячих, «Большое путешествие князя Николая Христофора Радзивилла Сиротки», фильм о старости «Перезимовать», док о психологических трудностях усыновления «Одна семья», драму о страхе «Пляж/Лес/Тамбур». И, конечно, детям и родителям советуем не пропустить программу замечательной белорусской анимации, которая будет показана в кинотеатре «Пионер» 4 ноября. Короче говоря, нужно идти на все. Как с этим быть, разбирайтесь сами.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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