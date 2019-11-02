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Сколько стоит картина? Попробуйте определить цену работ молодых художников с «Осеннего салона»

03.11.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске закрывается пятая выставка-продажа «Осенний салон с Белгазпромбанком». Она проходит ежегодно во Дворце искусств. На экспозиции можно увидеть произведения молодых белорусских художников в возрасте от 18 до 40 лет — они работают в разных видах и техниках. Сможете ли вы угадать, сколько стоят экспонаты на такой выставке? Пройдите наш тест.

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Теги: Минск
 
 
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Сможете ли вы угадать, сколько стоят экспонаты на выставке современного искусства? Пройдите наш тест.
 
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