«Теперь твой голос принадлежит не только тебе, но всему народу». Валерий Дайнеко вспомнил о дебюте в «Песнярах»

Источник материала: СТВ

В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» Валерий Дайнеко вспомнил свое первое выступления в ансамбле «Песняры».





В самый пик популярности в 1977 в коллектив «Песняров» пришел Валерий Дайнеко и с первых нот влился в золотой состав группы.





Валерий Дайнеко, Заслуженный артист Республики Беларусь, солист ансамбля «Белорусские песняры»:

Первая песня, которую мне было поручено исполнить («Беловежская пуща» – прим. ред.). Я вспоминаю этот зал огромный, шквал аплодисментов, после чего я такой ошарашенный иду в гримерку. Зашел Володя Мулявин и сказал: «Ну, что – успех! Поздравляю. Теперь твой голос уже принадлежит не только тебе, но всему народу».

Их сравнивали с The Beatles и раскупали белорусско-русские словари. Феномен популярности «Песняров»

В народной любви «Песняры» буквально купались.





Валерий Дайнеко:

После концертов стояли толпы народа, там иногда даже и машины переворачивали.

«Есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споёт». Чем живут современные «Песняры»