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«Теперь твой голос принадлежит не только тебе, но всему народу». Валерий Дайнеко вспомнил о дебюте в «Песнярах»

03.11.2019 01:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» Валерий Дайнеко вспомнил свое первое выступления в ансамбле «Песняры».

«Теперь твой голос принадлежит не только тебе, но всему народу». Валерий Дайнеко вспомнил о дебюте в «Песнярах»

В самый пик популярности в 1977 в коллектив «Песняров» пришел Валерий Дайнеко и с первых нот влился в золотой состав группы.

«Теперь твой голос принадлежит не только тебе, но всему народу». Валерий Дайнеко вспомнил о дебюте в «Песнярах»

Валерий Дайнеко, Заслуженный артист Республики Беларусь, солист ансамбля «Белорусские песняры»:
Первая песня, которую мне было поручено исполнить («Беловежская пуща»  прим. ред.). Я вспоминаю этот зал огромный, шквал аплодисментов, после чего я такой ошарашенный иду в гримерку. Зашел Володя Мулявин и сказал: «Ну, что – успех! Поздравляю. Теперь твой голос уже принадлежит не только тебе, но всему народу».

Их сравнивали с The Beatles и раскупали белорусско-русские словари. Феномен популярности «Песняров»

В народной любви «Песняры» буквально купались.

«Теперь твой голос принадлежит не только тебе, но всему народу». Валерий Дайнеко вспомнил о дебюте в «Песнярах»

Валерий Дайнеко:
После концертов стояли толпы народа, там иногда даже и машины переворачивали.

«Есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споёт». Чем живут современные «Песняры»

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Валерий Дайнеко
 
 
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В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» Валерий Дайнеко вспомнил свое первое выступления в ансамбле «Песняры». В самый пик популярности в 1977 в коллектив...
 
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