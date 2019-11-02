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«Теперь твой голос принадлежит не только тебе, но всему народу». Валерий Дайнеко вспомнил о дебюте в «Песнярах»
Источник материала: СТВ
В одной из серий проекта
В самый пик популярности в 1977 в коллектив «Песняров» пришел Валерий Дайнеко и с первых нот влился в золотой состав группы.
Валерий Дайнеко, Заслуженный артист Республики Беларусь, солист ансамбля «Белорусские песняры»:
В народной любви «Песняры» буквально купались.
Валерий Дайнеко:
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«Теперь твой голос принадлежит не только тебе, но всему народу». Валерий Дайнеко вспомнил о дебюте в «Песнярах»
В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» Валерий Дайнеко вспомнил свое первое выступления в ансамбле «Песняры». В самый пик популярности в 1977 в коллектив...
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