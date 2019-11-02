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Их сравнивали с The Beatles и раскупали белорусско-русские словари. Феномен популярности «Песняров»
Источник материала: СТВ
В одной из серий проекта
Их будут сравнивать с Beatles и очень быстро вознесут на вершину музыкального Олимпа.
Вячеслав Шарапов, художественный руководитель ансамбля «Песняры» (2003-2016):
«Песняры» стали первыми и непревзойдёнными в своем жанре прародителями ВИА. Их назвали русскими Битлами, но они были ни на кого не похожи.
А начался путь легендарного ансамбля, когда в минскую филармонию в 1963 из Свердловска приехал Владимир Мулявин. Музыканту из Сибири суждено было пробудить интерес к забытым белорусским песням.
Валерий Дайнеко, Заслуженный артист Республики Беларусь, солист ансамбля «Белорусские песняры»:
Белорусскую культуру Мулявин считал своей. Учил язык, чтобы лучше понимать народные напевы, а следом – по всем Союзу раскупали белорусско-русские словари. Если западные песни разучивали на слух, коверкая английский, то с белорусскими предпочитали знать, о чем поют.
Валерий Дайнеко:
Чего стоило «Песнярам» в 70-м пробиться на Всесоюзный конкурс артистов эстрады в Москве! Кастинг по тем временам они никак не проходили: длинные волосы, усы, бороды, броские костюмы – все это было табу для советских артистов.
Народная музыка в рок-обработке, неожиданное сочетание произвело фурор. Слава обрушилась на «Песняров» словно лавина, которую уже не остановить. «Песняры» стали белорусским брендом.
В поисках фольклора Мулявин отправлялся в белорусскую глубинку.
В народной любви «Песняры» буквально купались.
Валерий Дайнеко:
Пластинки расходились огромными тиражами, в Каннах зал провожал их стоя. Ансамбль получил множество предложений за границей и даже записал альбом в Америке!
В это время на долю Мулявина выпало множество испытаний: он пережил трагическую гибель брата, две клинические смерти. Но несмотря ни на что, всецело отдавался творчеству.
Вячеслав Шарапов:
Пока звучит музыка – живет и композитор. А музыке белорусского Песняра по-прежнему принадлежат сердца миллионов.
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В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказали о зарождении легендарных «Песняров». Их будут сравнивать с Beatles и очень быстро вознесут на вершину...
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