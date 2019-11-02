Удивительное преображение. Посмотрите, как дантист преображает людей на грани бедности

Источник материала: Tut.by

У каждого в жизни может быть место чему-то героическому. Пример тому — бразильский дантист Филипе Росси. Он основал некоммерческую организацию, которая «возвращает улыбки» людям, находящимся в тяжелых условиях: без крыши над головой и на грани бедности, рассказывает boredpanda.com .

Он и его коллеги ездят по всему миру и бесплатно лечат зубы тем, кому это действительно нужно. Редакция LADY выбрала самые впечатляющие преображения.



























