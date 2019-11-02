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Хандрите по воскресеньям? Вот что нужно делать, чтобы этого избежать
Источник материала: Tut.by
Многие начинают хандрить, когда выходные подходят к концу: нужно закончить отдых с друзьями и близкими, возникают страхи перед предстоящей рабочей неделей.
Одно из
Если вы хотите противостоять воскресной хандре, выполняйте действия, которые будут стимулировать выброс эндорфинов. Они будут повышать настроение.
Физическая активность
Хороший вариант — упражнения. Физическая активность снижает тревожность, улучшает настроение и сон. Это один из способов борьбы с воскресной грустью. По данным американской
Время на природе
Практически любая форма активности может улучшить физическую форму и снизить стресс. Почему бы не использовать это знание, наслаждаясь природой? Специалисты
Избегайте выпивки
Чтобы справиться с воскресной хандрой, некоторые предпочтут выпить. Это плохой вариант: алкоголь нарушает нормальный режим сна, снижает качество ночного отдыха и задерживает на более легких стадиях сна. В одном из интервью
Люди часто устраивают вечеринки в пятницу и субботу вечером. Но нужно помнить, что
Если хотите выпить, то лучше избегайте этого в воскресенье. Но если это невозможно — постарайтесь употреблять алкоголь задолго до сна.
Не сидите в телефоне
Для многих это будет звучать кощунственно или невозможно, но эксперты советуют не пользоваться мобильным телефоном и не проверять рабочую почту в воскресенье. Постоянное нахождение на связи по выходным препятствует расслаблению. Это заставит вас нервничать? Тогда попробуйте сделать все дела как можно раньше — до вечера.
Заряжать телефон тоже следует за пределами спальни. Звуки ночных сообщений или электронных писем, напоминания календаря могут нарушать глубокую фазу сна. Синий свет, излучаемый электронными экранами, прерывает выработку мелатонина — гормона, который отвечает за циклы сна или бодрствования (циркадные ритмы).
Ведите дневник
Когда вы думаете обо всех задачах, которые запланированы на понедельник, то начинаете беспокоиться. Воспользуйтесь техникой, которую рекомендуют консультанты по управлению стрессом: составьте список всего, что вам предстоит сделать в понедельник — или даже придумайте план на всю неделю. Вы не только оставите все на бумаге, но и почувствуете, что избавились от забот. Это применимо не только к недельному планированию: вы можете записать все, что вас беспокоит в жизни. Исследования показывают, что это отличный способ стать оптимистом и сформировать позитивный взгляд на жизнь. Научно
Подготовьте спальню ко сну
Человек должен спать от семи до десяти часов каждую ночь — все зависит от возраста. Однако американский
Чтобы засыпать лучше, мозг следует подготовить ко сну. Убедитесь, что подушки и кровать удобны, а в комнате прохладно — примерно 19 градусов. Перед сном не смотрите телевизор. Не работайте в своей спальне — мозг должен воспринимать эту комнату как место для сна.
Избавьтесь от синего света экранов мобильного телефона или ноутбуков. Если в комнате недостаточно темно, подумайте о приобретении маски для сна и затемненных штор. Также постарайтесь устранить раздражающие звуки. Могут помочь беруши. И постарайтесь перед сном заниматься чем-то расслабляющим — йогой или медитацией. Также можно принять теплую ванну или почитать хорошую книгу.
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Многие начинают хандрить, когда выходные подходят к концу: нужно закончить отдых с друзьями и близкими, возникают страхи перед предстоящей рабочей неделей.
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