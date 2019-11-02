Не драниками едиными. Готовим вкуснейшие блюда из картофеля по рецептам разных стран мира

Картошку считают частью белорусской гастрономической культуры. Так-то оно так, только Европа не отстает и тоже не против поэкспериментировать с картошкой. Мы собрали самые интересные и вкусные рецепты — давайте готовить вместе!
Португальские картофельные крокеты
Ингредиенты:
Картофель — 8 шт.;
Молоко — 100 мл;
Сливочное масло — 100 г;
Подсолнечное рафинированное масло — 100 мл;
Сыр — 200 г;
Мука — 8 ст. л.;
Соль — по вкусу;
Мускатный орех — по вкусу;
Панировочные сухари — 50 г;
Яйцо — 2 шт.
Как готовить?
Картофель почистить, сварить и приготовить из него густое пюре, добавив молоко, сливочное масло, соль и специи.
Сыр натереть и перемешать с картофельным пюре. В остывшую массу добавить яйца и снова перемешать. Затем добавить порциями муку, пока не получится тесто нужной консистенции.
Картофельное тесто для крокетов желательно охладить, так оно затвердеет до более подходящей для лепки и жарки консистенции.
Влажными руками сформовать шарики и обвалять в панировке.
В кастрюле растопить сливочное масло вместе с подсолнечным. Погружать крокеты в раскаленный фритюр партиями по 3−4 штуки при помощи шумовки, ею же переворачивать их во время жарки и извлекать готовые.
Одновременно жарить нужно такое количество крокетов, чтобы они не соприкасались друг с другом, а плавали свободно.
Готовые крокеты выложить на бумажные салфетки, чтобы удалить излишки масла.
Американский картофельный салат
Ингредиенты:
Картофель — 1 кг;
Бекон — 100 г;
Соль — по вкусу;
Свежемолотый черный перец — по вкусу;
Яблочный уксус — 1 ст. л.;
Горчица с семенами — 1 ст. л.;
Маринованные огурцы-корнишоны — 5 шт.;
Растительное масло — 3 ст. л.;
Большая белая сладкая луковица — 1 шт.;
Зелень — по вкусу.
Как готовить?
Картофель вымыть щеткой, положить целиком в кастрюлю с подсоленной кипящей водой, довести до кипения и варить до мягкости, 25−30 минут.
Тем временем нарезать бекон тонкими полосками, обжарить на сухой разогретой сковороде на среднем огне так, чтобы вытопился жир, а сам бекон стал хрустящим. Готовый бекон выложить на бумажные полотенца, жир сохранить.
Очень тонкими четвертинками колец нарезать почищенный лук. Огурцы нарезать тонкими кружками. В теплую сковороду с жиром от бекона влить растительное масло и уксус. Добавить горчицу, соль и перец, перемешать.
С готового картофеля слить воду, немного остудить его, нарезать и положить в миску. Полить горячий картофель заправкой и дать остыть. Смешать с луком, огурцами, раскрошенным беконом и подать на стол.
Английские картофельные сконы
Ингредиенты:
Картофель — 250 г;
Несоленое сливочное масло — 25 г;
Мука — 50 г;
Разрыхлитель — ¼ ч. л.;
Соль — большая щепотка.
Как готовить?
Отварить очищенный и нарезанный крупными дольками картофель в кипящей соленой воде в течение 8−12 минут, пока он не станет мягким. Слить из кастрюли воду, добавить сливочное масло и сделать картофельное пюре.
В отдельной миске смешать муку, разрыхлитель и морскую соль. Добавить картофельное пюре и замесить тесто.
Аккуратно разделить получившееся тесто на два одинаковых шарика. На слегка посыпанной мукой поверхности раскатать тесто на пласты толщиной примерно 5 мм. Несколько раз проколоть каждый пласт вилкой и разрезать на четыре части.
Разогреть сковороду на среднем огне и смазать ее небольшим кусочком сливочного масла. Прожарить сконы по 3−4 минуты с каждой стороны. Они должны получиться золотисто-коричневыми.
Тушеный картофель по-гречески
Ингредиенты:
Луковица — 1 шт.;
Чеснок — 3 зубчика;
Помидоры — 4 шт.;
Картофель — 750 г;
Оливковое масло — 4 ½ ст. л.;
Орегано — 1 ч. л.;
Специи — по вкусу;
Лавровый лист — 3 шт.;
Томатное пюре — 1 ст. л.;
Оливки — 200 г;
Сыр фета — 50 г.
Как готовить?
Очистить и нарезать кольцами лук и чеснок. Помидоры и очищенный картофель разрезать на четыре части.
Подогреть 4 столовые ложки оливкового масла в сотейнике на среднем огне и выложить туда лук, орегано и чеснок. Добавить специи по вкусу и тушить овощи 4−5 минут.
Добавить в сотейник картофель, помидоры, лавровые листья и томатное пюре и тщательно все перемешать. Залить овощи водой, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 20−30 минут.
Добавить оливки и готовить еще 10 минут, периодически помешивая. Картофель должен размягчиться, а подливка — загустеть.
Перед подачей украсить блюдо кусочком сыра фета и орегано и сбрызнуть оставшимся оливковым маслом.
Французский суп «Виши»
Ингредиенты:
Куриный бульон — 1 ½ л;
Картофель — 250 г;
Лук репчатый — 2 шт.;
Лук-порей — 150 г;
Сливки жирные — 125 мл;
Перец — по вкусу.
Как готовить?
Вскипятить бульон, добавить очищенный и нарезанный кубиками картофель, очищенный и нарезанный кольцами репчатый лук и лук-порей.
Варить до мягкости овощей.
Протереть суп через мелкое сито, вернуть в кастрюлю, влить сливки, довести еще раз до кипения, суп поперчить, остудить.