Не драниками едиными. Готовим вкуснейшие блюда из картофеля по рецептам разных стран мира

Источник материала: Tut.by

Картошку считают частью белорусской гастрономической культуры. Так-то оно так, только Европа не отстает и тоже не против поэкспериментировать с картошкой. Мы собрали самые интересные и вкусные рецепты — давайте готовить вместе!

Картофель почистить, сварить и приготовить из него густое пюре, добавив молоко, сливочное масло, соль и специи.

Сыр натереть и перемешать с картофельным пюре. В остывшую массу добавить яйца и снова перемешать. Затем добавить порциями муку, пока не получится тесто нужной консистенции.

Картофельное тесто для крокетов желательно охладить, так оно затвердеет до более подходящей для лепки и жарки консистенции.

Влажными руками сформовать шарики и обвалять в панировке.

В кастрюле растопить сливочное масло вместе с подсолнечным. Погружать крокеты в раскаленный фритюр партиями по 3−4 штуки при помощи шумовки, ею же переворачивать их во время жарки и извлекать готовые.

Одновременно жарить нужно такое количество крокетов, чтобы они не соприкасались друг с другом, а плавали свободно.