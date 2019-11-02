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Не драниками едиными. Готовим вкуснейшие блюда из картофеля по рецептам разных стран мира

03.11.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Картошку считают частью белорусской гастрономической культуры. Так-то оно так, только Европа не отстает и тоже не против поэкспериментировать с картошкой. Мы собрали самые интересные и вкусные рецепты — давайте готовить вместе!

Португальские картофельные крокеты


Источник рецепта и фото: food.inmyroom.ru

Ингредиенты:

  • Картофель — 8 шт.;
  • Молоко — 100 мл;
  • Сливочное масло — 100 г;
  • Подсолнечное рафинированное масло — 100 мл;
  • Сыр — 200 г;
  • Мука — 8 ст. л.;
  • Соль — по вкусу;
  • Мускатный орех — по вкусу;
  • Панировочные сухари — 50 г;
  • Яйцо — 2 шт.

Как готовить?

  1. Картофель почистить, сварить и приготовить из него густое пюре, добавив молоко, сливочное масло, соль и специи.

  2. Сыр натереть и перемешать с картофельным пюре. В остывшую массу добавить яйца и снова перемешать. Затем добавить порциями муку, пока не получится тесто нужной консистенции.

  3. Картофельное тесто для крокетов желательно охладить, так оно затвердеет до более подходящей для лепки и жарки консистенции.

  4. Влажными руками сформовать шарики и обвалять в панировке.

  5. В кастрюле растопить сливочное масло вместе с подсолнечным. Погружать крокеты в раскаленный фритюр партиями по 3−4 штуки при помощи шумовки, ею же переворачивать их во время жарки и извлекать готовые.

  6. Одновременно жарить нужно такое количество крокетов, чтобы они не соприкасались друг с другом, а плавали свободно.

  7. Готовые крокеты выложить на бумажные салфетки, чтобы удалить излишки масла.

Американский картофельный салат


Источник рецепта и фото: food.inmyroom.ru

Ингредиенты:

  • Картофель — 1 кг;

  • Бекон — 100 г;

  • Соль — по вкусу;

  • Свежемолотый черный перец — по вкусу;

  • Яблочный уксус — 1 ст. л.;

  • Горчица с семенами — 1 ст. л.;

  • Маринованные огурцы-корнишоны — 5 шт.;

  • Растительное масло — 3 ст. л.;

  • Большая белая сладкая луковица — 1 шт.;

  • Зелень — по вкусу.

Как готовить?

  1. Картофель вымыть щеткой, положить целиком в кастрюлю с подсоленной кипящей водой, довести до кипения и варить до мягкости, 25−30 минут.

  2. Тем временем нарезать бекон тонкими полосками, обжарить на сухой разогретой сковороде на среднем огне так, чтобы вытопился жир, а сам бекон стал хрустящим. Готовый бекон выложить на бумажные полотенца, жир сохранить.

  3. Очень тонкими четвертинками колец нарезать почищенный лук. Огурцы нарезать тонкими кружками. В теплую сковороду с жиром от бекона влить растительное масло и уксус. Добавить горчицу, соль и перец, перемешать.

  4. С готового картофеля слить воду, немного остудить его, нарезать и положить в миску. Полить горячий картофель заправкой и дать остыть. Смешать с луком, огурцами, раскрошенным беконом и подать на стол.

Английские картофельные сконы


Источник рецепта и фото: lifehacker.ru

Ингредиенты:

  • Картофель — 250 г;

  • Несоленое сливочное масло — 25 г;

  • Мука — 50 г;

  • Разрыхлитель — ¼ ч. л.;

  • Соль — большая щепотка.

Как готовить?

  1. Отварить очищенный и нарезанный крупными дольками картофель в кипящей соленой воде в течение 8−12 минут, пока он не станет мягким. Слить из кастрюли воду, добавить сливочное масло и сделать картофельное пюре.

  2. В отдельной миске смешать муку, разрыхлитель и морскую соль. Добавить картофельное пюре и замесить тесто.

  3. Аккуратно разделить получившееся тесто на два одинаковых шарика. На слегка посыпанной мукой поверхности раскатать тесто на пласты толщиной примерно 5 мм. Несколько раз проколоть каждый пласт вилкой и разрезать на четыре части.

  4. Разогреть сковороду на среднем огне и смазать ее небольшим кусочком сливочного масла. Прожарить сконы по 3−4 минуты с каждой стороны. Они должны получиться золотисто-коричневыми.

Тушеный картофель по-гречески


Источник рецепта и фото: lifehacker.ru

Ингредиенты:

  • Луковица — 1 шт.;

  • Чеснок — 3 зубчика;

  • Помидоры — 4 шт.;

  • Картофель — 750 г;

  • Оливковое масло — 4 ½ ст. л.;

  • Орегано — 1 ч. л.;

  • Специи — по вкусу;

  • Лавровый лист — 3 шт.;

  • Томатное пюре — 1 ст. л.;

  • Оливки — 200 г;

  • Сыр фета — 50 г.

Как готовить?

  1. Очистить и нарезать кольцами лук и чеснок. Помидоры и очищенный картофель разрезать на четыре части.

  2. Подогреть 4 столовые ложки оливкового масла в сотейнике на среднем огне и выложить туда лук, орегано и чеснок. Добавить специи по вкусу и тушить овощи 4−5 минут.

  3. Добавить в сотейник картофель, помидоры, лавровые листья и томатное пюре и тщательно все перемешать. Залить овощи водой, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 20−30 минут.

  4. Добавить оливки и готовить еще 10 минут, периодически помешивая. Картофель должен размягчиться, а подливка — загустеть.

  5. Перед подачей украсить блюдо кусочком сыра фета и орегано и сбрызнуть оставшимся оливковым маслом.

Французский суп «Виши»


Источник рецепта и фото: kulina.ru

Ингредиенты:

  • Куриный бульон — 1 ½ л;

  • Картофель — 250 г;

  • Лук репчатый — 2 шт.;

  • Лук-порей — 150 г;

  • Сливки жирные — 125 мл;

  • Перец — по вкусу.

Как готовить?

  1. Вскипятить бульон, добавить очищенный и нарезанный кубиками картофель, очищенный и нарезанный кольцами репчатый лук и лук-порей.

  2. Варить до мягкости овощей.

  3. Протереть суп через мелкое сито, вернуть в кастрюлю, влить сливки, довести еще раз до кипения, суп поперчить, остудить.

  4. Подать к столу холодным.

Приятного аппетита!

 
 
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Небанальные рецепты из картофеля. Попробуйте, это очень вкусно!
 
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