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«Автозадачка» на выходные (очень непростая). Чего так боялись советские автоконструкторы

03.11.2019 08:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В нашей очередной «Автозадачке» мы предлагаем разгадать секрет советских автоконструкторов. Которые, как известно, могли сотворить чудо, но вот их полет фантазии сурово ограничивали.


Изображение носит иллюстративный характер

Изначально советский автопром не признавал этого технического решения, считая его небезопасным и не имеющим будущего. И все же в 1964 году начались работы над внедрением этого технического решения на автомобилях советского автопрома. Было построено множество прототипов — на основе Fiat 124, ГАЗ-24 «Волга» и даже «Запорожца». При разработке этого технического решения приходилось сталкиваться с постоянными поломками в трансмиссии. Что интересно, первым серийным автомобилем с этим техническим решением стал советский легкий внедорожник. Хотя и формально. Что же это за техническое решение?

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«Автозадачка» на выходные вновь готова поставить в тупик тех, кто только начинает интересоваться автомобильной историей. На этот раз речь идет об одном...
 
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