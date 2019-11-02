«Автозадачка» на выходные (очень непростая). Чего так боялись советские автоконструкторы

Источник материала: Tut.by

В нашей очередной «Автозадачке» мы предлагаем разгадать секрет советских автоконструкторов. Которые, как известно, могли сотворить чудо, но вот их полет фантазии сурово ограничивали.



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Изначально советский автопром не признавал этого технического решения, считая его небезопасным и не имеющим будущего. И все же в 1964 году начались работы над внедрением этого технического решения на автомобилях советского автопрома. Было построено множество прототипов — на основе Fiat 124, ГАЗ-24 «Волга» и даже «Запорожца». При разработке этого технического решения приходилось сталкиваться с постоянными поломками в трансмиссии. Что интересно, первым серийным автомобилем с этим техническим решением стал советский легкий внедорожник. Хотя и формально. Что же это за техническое решение?

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