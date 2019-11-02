Подросток спас мужчину на пожаре

Загорелся частный дом. К моменту прибытия пожарных строение горело внутри, огнем была охвачена кровля дома.
Хозяин жилья находился на улице. Его спас 15-летний подросток.
Парень увидел задымление, вошел в дом через незапертую дверь, увидел спящего на кровати хозяина и вытащил его на свежий воздух. Скорая доставила пострадавшего в больницу.
Подросток проживает в Малашковичах с дедушкой и бабушкой.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваются несколько версий, в том числе нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств и неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в МЧС.