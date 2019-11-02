ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подросток спас мужчину на пожаре

03.11.2019 08:46 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Подросток спас мужчину на пожаре
МЧС Республики Беларусь

Загорелся частный дом. К моменту прибытия пожарных строение горело внутри, огнем была охвачена кровля дома.

Хозяин жилья находился на улице. Его спас 15-летний подросток.

Парень увидел задымление, вошел в дом через незапертую дверь, увидел спящего на кровати хозяина и вытащил его на свежий воздух. Скорая доставила пострадавшего в больницу.

Подросток проживает в Малашковичах с дедушкой и бабушкой.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваются несколько версий, в том числе нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств и неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в МЧС. 

Подросток спас мужчину на пожаре
90 человек эвакуированы на пожаре в общежитии Брестского университета
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел вчера утром в агрогородке Малашковичи.
 
Новости дня
Новости разные
 
За Ташуева? «Шахтер» едет биться с брестским «Динамо», БАТЭ сыграет с «Ислочью»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика