Подросток спас мужчину на пожаре

Источник материала: Аргументы и факты

Загорелся частный дом. К моменту прибытия пожарных строение горело внутри, огнем была охвачена кровля дома.

Хозяин жилья находился на улице. Его спас 15-летний подросток.

Парень увидел задымление, вошел в дом через незапертую дверь, увидел спящего на кровати хозяина и вытащил его на свежий воздух. Скорая доставила пострадавшего в больницу.

Подросток проживает в Малашковичах с дедушкой и бабушкой.