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На первых этажах, в хрущевках. Как выглядят самые дешевые «трешки» Минска до 55 тысяч долларов

03.11.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Квадратный метр в стандартной «трешке» на вторичном рынке жилья стоит порядка 1060 долларов, средняя цена квартиры — 70 тысяч долларов. Метр готовой к проживанию трехкомнатной квартиры уже будет дороже — 1370 долларов, а за всю придется выложить около 90 тысяч долларов. Но есть еще варианты жилья без ремонта, в основном в хрущевках и брежневках, с малым метражом и проходными комнатами. REALTY.TUT.BY посмотрел, как выглядят самые дешевые трехкомнатные квартиры столицы и почем их продают.

Пр. Пушкина, 61

Квартира площадью 50 квадратных метров расположена в панельном доме 1968 года постройки. Самая большая комната в ней проходная, оставшиеся — всего по 8−10 квадратных метров. Санузел раздельный, есть застекленный балкон. Фото квартиры изнутри нет. Скорее всего, нуждается в ремонте. Цена — 52,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1050 за «квадрат».


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Ул. Филатова, 16А

Квартира площадью 54,5 квадратного метра расположена на первом этаже кирпичного дома 1964 года постройки. На плане квартиры все комнаты изолированные, по факту же планировка отличается — вход на кухню, например, идет через гостиную. Балкона нет. Цена — 53 тысячи долларов в эквиваленте, по 972 доллара за квадратный метр.


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Проезд Голодеда, 17

Эта квартира по параметрам идентична первой: площадью 50 квадратных метров, одна из комнат проходная, раздельный санузел и застекленный балкон. Цена — 53,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1076 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Ул. Лынькова, 79

Квартира площадью 51 квадратный метр расположена на первом этаже панельного дома 1969 года постройки. Одна из жилых комнат проходная, санузел раздельный, есть балкон. В 2007 году в доме был капремонт, за счет которого фасад был утеплен термошубой. Продают квартиру за 54 тысячи долларов в эквиваленте, по 1051 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Ул. Лынькова, 79

В этом же доме и тоже на первом этаже продается еще одна «трешка». Параметры немного отличаются и по метражу, и по планировке. У этой — 56 квадратных метров. Квартира продается за 54 тысячи долларов в эквиваленте, по 957 долларов за квадратный метр.


Фото: «Куфар.Недвижимость»
Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Ул. Плеханова, 69

Квартира площадью 49 квадратных метров расположена на пятом этаже панельного дома. Планировка в ней такая же, как и в других «трешках»-брежневках. Цена — 54,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1114 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by
 
 
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