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На первых этажах, в хрущевках. Как выглядят самые дешевые «трешки» Минска до 55 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
Квадратный метр в стандартной «трешке» на вторичном рынке жилья стоит порядка 1060 долларов, средняя цена квартиры — 70 тысяч долларов. Метр готовой к проживанию трехкомнатной квартиры уже будет дороже — 1370 долларов, а за всю придется выложить около 90 тысяч долларов. Но есть еще варианты жилья без ремонта, в основном в хрущевках и брежневках, с малым метражом и проходными комнатами. REALTY.TUT.BY посмотрел, как выглядят самые дешевые трехкомнатные квартиры столицы и почем их продают.
Пр. Пушкина, 61
Квартира площадью 50 квадратных метров расположена в панельном доме 1968 года постройки. Самая большая комната в ней проходная, оставшиеся — всего по 8−10 квадратных метров. Санузел раздельный, есть застекленный балкон. Фото квартиры изнутри нет. Скорее всего, нуждается в ремонте. Цена — 52,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1050 за «квадрат».
Ул. Филатова, 16А
Квартира площадью 54,5 квадратного метра расположена на первом этаже кирпичного дома 1964 года постройки. На плане квартиры все комнаты изолированные, по факту же планировка отличается — вход на кухню, например, идет через гостиную. Балкона нет. Цена — 53 тысячи долларов в эквиваленте, по 972 доллара за квадратный метр.
Проезд Голодеда, 17
Эта квартира по параметрам идентична первой: площадью 50 квадратных метров, одна из комнат проходная, раздельный санузел и застекленный балкон. Цена — 53,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1076 за квадратный метр.
Ул. Лынькова, 79
Квартира площадью 51 квадратный метр расположена на первом этаже панельного дома 1969 года постройки. Одна из жилых комнат проходная, санузел раздельный, есть балкон. В 2007 году в доме был капремонт, за счет которого фасад был утеплен термошубой. Продают квартиру за 54 тысячи долларов в эквиваленте, по 1051 за квадратный метр.
Ул. Лынькова, 79
В этом же доме и тоже на первом этаже продается еще одна «трешка». Параметры немного отличаются и по метражу, и по планировке. У этой — 56 квадратных метров. Квартира продается за 54 тысячи долларов в эквиваленте, по 957 долларов за квадратный метр.
Ул. Плеханова, 69
Квартира площадью 49 квадратных метров расположена на пятом этаже панельного дома. Планировка в ней такая же, как и в других «трешках»-брежневках. Цена — 54,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1114 за квадратный метр.
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