«Кошка была на грани смерти, а шерсть - вся в цементе и краске». Трогательные истории о животных

Источник материала: Tut.by

Это юбилейный год для нашего проекта «Мех дня», который мы запускаем с наступлением первых холодов. В нем мы рассказываем добрые истории о ваших питомцах, а заодно о тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют всех читателей в эту сомнительную погоду.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем срочно узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Напоминаем, что мы публикуем все истории, кроме тех, что пропагандируют безответственное и негуманное отношение к питомцам.

По этому же адресу вы можете задать любой вопрос о животных и о том, как сделать вашу совместную жизнь лучше, представителю международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс». Ответ мы обязательно опубликуем.

Подробнее о том, что должно быть в вашем письме, можно прочитать тут . Пожалуйста, обратите внимание: просто фотографии без рассказа о животном мы не публикуем. Равно, как и рассказы, состоящие из пары предложений. Наверняка ваш питомец заслуживает хорошей истории, а кто может ее рассказать лучше вас?

Сегодня публикуем новую порцию рассказов:

«Хозяева продали своего кота за копейки: просто вынесли на улицу, в дождь, без переноски, без личных вещей»

Я очень давно хотела кота, и однажды увидела объявление на «Куфаре», где хозяева продавали собственное животное. Мое сердце растаяло, когда я увидела снимки, и в тот же день мы поехали за нашим Баксом.





Его продавали с рук, без документов. Оказывается, прежние хозяева планировали просто зарабатывать на нем деньги (участие в выставках, разведение). За ним не ухаживали как следует, плохо кормили, не уделяли внимания. А когда поняли, что заработать на этом не так просто, решили отдать. Кота продали за копейки: просто вынесли его нам на улицу, в дождь, без переноски, без личных вещей.

Я не понимала и не понимаю до сих пор: как можно отдать просто так своего кота, которого ты якобы любишь?





С этого момента у нас началась другая жизнь. На приеме ветеринара мы обнаружили, что у него больное сердечко (скорее всего, из-за ошибок разведения и неправильного ухода прежних хозяев). Сколько километров мы намотали, пока ездили по ветеринарным обследованиям — не сосчитать. Я очень за него переживала, даже ревела в подушку, так его полюбила.

Сейчас он уже год как с нами. Мы кормим его специальным кормом, каждый день даем таблетки, которые поддерживают его здоровье, и очень жалеем нашего Бакса. Он уже привык к заботе и стал счастливым. Наш Бакс очень ласковый, каждое утро мнет меня своими лапками, а когда приходим с работы, требует внимания, пока ему не почешут пузико.





Наш Бакс очень спокойный, послушный и, как положено шотландцам, независимый — на руках сидеть не любит. Иногда, конечно, он разносит дом, но мы его все равно очень любим!

Каждый месяц я покупаю пачку корма и кормлю котиков, которые живут рядом с моим домом. А они уже и привыкли, знают, когда я выхожу, и ждут. Не могу я пройти мимо и не понимаю, как можно быть равнодушным к животным, которые живут на улице, если у тебя есть питомец. Призываю всех: потратьте немного денег на то, чтобы спасти жизни тех, кому нечего есть.

Любите животных, они делают нашу жизнь счастливее. И заботьтесь о своих питомцах как следует, ведь вы главный человек в их жизни.

«Сын пришел домой и сказал, что внизу в подъезде сидит маленький щенок и скулит»

Хочу рассказать о появлении в нашей семье прекрасного и очень любимого друга Рика.

Дети давно просили кота или собаку, но, как и многих, нас всегда что-то останавливало.

Как это часто бывает, за нас все решил случай. В ноябре сын пришел домой и сказал, что внизу в подъезде сидит маленький щенок и скулит: «Мама, он такой милаха, давай его приютим? Я обещаю, что буду сам за ним ухаживать и выгуливать. Он ведь замерзнет».





Ну как тут откажешь? Я разрешила привести малыша домой, сразу отправила сына за всем необходимым. А щенок и вправду оказался просто очаровательным, очень робким и ласковым. Он очень быстро научился делать свои дела на пеленку, играть с детьми и даже выполнять простые команды, только вот на улице немного пугался других собак (это и понятно: по словам ветеринара, он не меньше недели пробыл на улице).

Над кличкой думали всей семьей. Но решение оказалось достаточно простым: в детстве у меня была собака эрдельтерьер, и звали ее Рика. Мы решили, что они похожи и по характеру, и по окрасу, поэтому единогласно проголосовали за имя Рик.





Сейчас Рик уже почти взрослый пес, очень добродушный, энергичный и любящий всех вокруг. Он, как и в щенячестве, любит запрыгивать в ванну и хлебать воду прямо из крана, залезть на колени, чтобы его погладили, и заснуть под это дело (только вот с трудом может уместиться — все-таки он очень вырос с тех пор), обожает сыр и умеет прыгать на уровень моего роста. А еще может зализать насмерть. (Улыбается.)





Сейчас мы уже не представляем свою жизнь без этого мохнатого очаровашки и ни разу не пожалели, что взяли его к себе. Иногда он продолжает шкодить, может погрызть свою лежанку и красиво разбросать вокруг синтепон, но это мелочь, на которую уже перестаешь обращать внимание. А когда заходишь домой и этот хвост скачет вокруг, показывая, как безмерно счастлив тебя видеть, то забываешь о своих заботах и за минуту получаешь огромный запас позитива.

«Мяукая, котенок сам подбежал ко мне и залез на руки»

Хочу рассказать, как у меня дома появились два аристократа, Рыжик и Маркиз. Рыжика я увидела в группе о бездомных животных во "ВКонтакте": так жалко их всех. И от того, что каждого не спасешь, и потому, что с каждым днем на улицах появляется все больше и больше ненужных братьев наших меньших.

И вот однажды я наткнулась на объявление о том, что маленькому коту не повезло несколько раз, он кочевал с передержки на передержку. Несколько раз люди обещали его забрать, а потом переставали выходить на связь. Вид у котенка на фото был абсолютно несчастный.

Эта рыжая морда в свое время сама выбежала навстречу к девушке-волонтеру, а теперь, наверное, ждала именно меня. Этот бедняга запал мне в душу, хотя дома уже жила кошка.





Мы поговорили с мужем и решили, что заведем еще одного члена семьи. Рыжик наш оказался умницей и красавцем. Мурчун, всегда приходит полежать рядышком: вытянет свои лапки и трется мордочкой. Я очень его люблю, с трудом держу себя в руках, чтобы постоянно не тискать.

В компанию к Рыжику год назад мы забрали Маркиза. Вышли из дома — а уже было достаточно холодно, неприятно на улице — и увидели, что на яблоне во дворе нашего дома сидит кот — и кричит на всю округу. Полезли на дерево спасать его — и сняли, но выпустили из рук — и кот, будучи в стрессе, убежал.

Не знаю почему, но я искала его с того момента каждый день, прислушивалась: вдруг где мяукнет? Было ощущение, что он пропадет без нашей помощи.

Интуиция не подвела: уже выпал первый снег, когда котенок снова появился у нашего двора. Мяукая, подбежал ко мне, залез на руки — легкий, как пушинка.





Так жалко его было… Забрали себе. С тех пор, как он первый раз поел у нас дома — так и прописался на кухне. Выходит оттуда, кажется, только чтобы поноситься по дому с Рыжиком. Они с ним большие друганы: играют, веселятся, да и нам легче знать, что коты не скучают, когда нас нет дома.

Если не обращаю внимания на Маркиза — он залезает на коленки, заглядывает в глаза, а потом валится на спинку — и лапки кверху. Все что угодно, лишь бы его погладили и назвали по имени. Ни на минуту не жалею о том, что мы спасли эти две жизни.

В отличие от героев этих историй, у животных, о которых мы сейчас расскажем, пока что нет хозяина и дома, где их ждут. Давайте это исправлять:

Рома





Около полугода назад Рому сбила машина. Все проходили мимо кота, с ним рядом была только пара подростков, которые просили взрослых помочь животному. Так мы и познакомились с нашим подопечным. Рому ждало длительное лечение. В аварии пострадала голова, из-за чего была удалена часть зубов и кот ослеп.





После лечения Рома живет на передержках. За эти полгода кот расцвел, подобрел и потолстел. Постепенно шипение и попытки поцарапать всех, кто приблизился, превратились в мурчание и облизывания шершавым язычком. Это чудо с разноцветными глазами с радостью принимает всю любовь и ласку, которых ему так не хватало раньше, и возвращает их приумноженными в несколько раз. Слепота не мешает в повседневной жизни: Рома ходит по дому будто зрячий, находит лоток и пользуется им.





Коту два года, он кастрирован, обработан от паразитов и прекрасно ладит с другими животными. Рома нуждается в постоянном доме и любящих хозяевах, которым сможет подарить свое тепло и ласку.

Звоните: +375 29 112 10 75 (Юрий), +375 29 871 91 56 (Елизавета)

Мурыська





Очаровательная Мурыська ищет своего человека. В свои 4 года она успела оказаться на грани смерти. Когда ее нашли, кошка была в полуобморочном состоянии: не реагировала на звуки, просто шла, пошатываясь, а ее шерстка была в цементе и краске. Вес составлял чуть больше килограмма. Сегодня эта прекрасная девушка чувствует себя превосходно, а ее вес уже вошел в норму — почти 4 кг.





Мурыська собственница и других котов рядом с собой не приемлет. Рядом с ними она очень нервничает. Ищем ей дом, где не будет других животных. Кушает все, без промахов ходит в лоточек с наполнителем. Стерилизована, от паразитов обработана.

Давайте знакомиться: 8029 318 32 89 (Вероника)

Подопечные «ЗООшанса»

Карл





Озорной и ласковый мальчишка Карл ищет дом, где подарит всю свою любовь надежному человеку.

Котенышу три месяца, он здоров, обработан от паразитов, приучен к лотку. Хорошо уживается с кошками, любит людей. Он каждую ночь приходит к своей временной хозяйке и спит рядышком, свернувшись клубочком. А еще Карлуша умеет работать за ноутбуком и ловить искусственных мышек.





Вырастет крупным, шикарным черным котом. Этому красавцу нужен настоящий дом!

У малыша слезятся глазки (последствия инфекции), во время кастрации запланировано бужирование каналов — до полного восстановления мы будем помогать вам.

Телефон: +375 25 986−33−85 (Ирина)

Витас





Это бесподобный красотун с мягкой густой шубкой и красивыми глазами.

Очень контактный, нежный и ласковый. Обожает поглаживания и почесывания, благодарно мурчит в ответ и жмурит глазки. Всегда встретит у двери, бодаясь и показывая, как сильно скучал.





Напоминанием о прошлой уличной жизни осталось то, что одна лапка короче других, но это совсем ему не мешает. Витасик — источник неиссякаемой энергии и оптимизма.

В ожидании своего человека любит смотреть в окошко и дремать на подоконнике.

Очень уважает дразнилку с перышками — мгновенно превращается в охотника за добычей. С котами дружит, старших в стае слушается! Лоток знает на "отлично", когтеточку дерет, отдаст все за вкусняшки.

Звоните и приезжайте знакомиться: +375 29 703−77−37 (Оксана), +375 44 704−17−33 (Галина).

Гюлли





Нежная миниатюрная кошечка с огромными глазами ищет любящего хозяина! Гюлли ласковая, аккуратная, воспитанная, ненавязчивая, обожает муркотать-топотать рядышком с человеком.





Красотке около трех лет, здорова, стерилизована — приходите знакомиться с этой чудесной, пушистой барышней!

Телефоны: +375 29 703−77−37 (Оксана), +375 44 704−17−33 (Галина).

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Сегодня мы отвечаем на вопрос читательницы, которая подобрала второго кота и не может подружить его с первым питомцем. Расскажу вам, как выйти из этой ситуации, и приведу несколько советов зоопсихологов.

Мы уже рассказывали о том, как правильно знакомить животных, но я напомню несколько правил:

Обеспечить питомцам раздельные территории на первые две недели (разные комнаты, кухня) и дать возможность на расстоянии привыкнуть к незнакомому запаху; Когда животные начнут проявлять друг к другу интерес — скрести в дверь, принюхиваться — разрешите им обнюхать друг друга под вашим наблюдением; через несколько минут снова разделите. Так можно делать несколько дней, увеличивая время совместного пребывания. Нормально, если при этом коты шипят друг на друга — это пройдет; Через неделю разрешите животным обследовать территории друг друга в вашем присутствии; при этом оставляйте все двери открытыми; Старайтесь поровну хвалить и гладить обоих питомцев; кормите из разных мисок, всегда давайте им возможность убежать в свою комнату. Если оба питомца нервничают, можно приобрести легкие седативные препараты, предназначенные для животных. Через несколько дней нервная система стабилизируется.

Если познакомили не совсем «по науке» или просто звери дерутся, зоопсихологи советуют:

Никогда не разнимать клубок дерущихся руками — вылейте на них стакан воды или воспользуйтесь пульверизатором. Потом разведите животных по разным комнатам, дайте время успокоиться;

Обеспечить каждого питомца отдельным местом для отдыха (лежанка, домик, подстилка), отдельной посудой, отдельным лотком — это исключит бои за территорию;

Выяснить: возможно, одно из животных не кастрировано — это тоже частая причина конфликтов. Посетите клинику и стерилизуйте животное;

Возможно, один из питомцев болен. Для нас это дико, но здоровые особи склонны нападать на слабого — посетите ветеринара;

Возможна гормональная перестройка в организме (половое созревание, период после кастрации) — и снова совет идти к ветеринару за рецептом;

Может, недостаточно уделяете внимания животным и они борются за вашу ласку. Побольше играйте с ними по отдельности;

Кошки живут в вертикальной плоскости — сделайте разноуровневый дом-когтеточку: то, что каждая сможет расположиться на высокой точке, сделает их жизнь счастливее;

А может, оба питомца — мальчишки-лидеры и просто не терпят рядом других сородичей. В этом случае, если драки не проходят в течение нескольких месяцев, рекомендуем пристроить в добрые руки одного из них. Иначе будут жить в постоянном стрессе.

Я перечислила наиболее распространенные причины конфликтов, есть еще много поведенческих нюансов. Если не помогают советы знатоков животных и ветеринаров, обратитесь к зоопсихологу — они помогают в нестандартных случаях.

Доброты вам и мира в семье, любите своих питомцев и дарите друг другу радость.