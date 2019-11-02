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«Кошка была на грани смерти, а шерсть - вся в цементе и краске». Трогательные истории о животных
Источник материала: Tut.by
Это юбилейный год для нашего проекта «Мех дня», который мы запускаем с наступлением первых холодов. В нем мы рассказываем добрые истории о ваших питомцах, а заодно о тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют всех читателей в эту сомнительную погоду.
Напоминаем простое условие участия:
Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем срочно узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by
Напоминаем, что мы публикуем все истории, кроме тех, что пропагандируют безответственное и негуманное отношение к питомцам.
По этому же адресу вы можете задать любой вопрос о животных и о том, как сделать вашу совместную жизнь лучше, представителю международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс». Ответ мы обязательно опубликуем.
Подробнее о том, что должно быть в вашем письме, можно прочитать
Сегодня публикуем новую порцию рассказов:
«Хозяева продали своего кота за копейки: просто вынесли на улицу, в дождь, без переноски, без личных вещей»
Я очень давно хотела кота, и однажды увидела объявление на «Куфаре», где хозяева продавали собственное животное. Мое сердце растаяло, когда я увидела снимки, и в тот же день мы поехали за нашим Баксом.
Его продавали с рук, без документов. Оказывается, прежние хозяева планировали просто зарабатывать на нем деньги (участие в выставках, разведение). За ним не ухаживали как следует, плохо кормили, не уделяли внимания. А когда поняли, что заработать на этом не так просто, решили отдать. Кота продали за копейки: просто вынесли его нам на улицу, в дождь, без переноски, без личных вещей.
Я не понимала и не понимаю до сих пор: как можно отдать просто так своего кота, которого ты якобы любишь?
С этого момента у нас началась другая жизнь. На приеме ветеринара мы обнаружили, что у него больное сердечко (скорее всего, из-за ошибок разведения и неправильного ухода прежних хозяев). Сколько километров мы намотали, пока ездили по ветеринарным обследованиям — не сосчитать. Я очень за него переживала, даже ревела в подушку, так его полюбила.
Сейчас он уже год как с нами. Мы кормим его специальным кормом, каждый день даем таблетки, которые поддерживают его здоровье, и очень жалеем нашего Бакса. Он уже привык к заботе и стал счастливым. Наш Бакс очень ласковый, каждое утро мнет меня своими лапками, а когда приходим с работы, требует внимания, пока ему не почешут пузико.
Наш Бакс очень спокойный, послушный и, как положено шотландцам, независимый — на руках сидеть не любит. Иногда, конечно, он разносит дом, но мы его все равно очень любим!
Каждый месяц я покупаю пачку корма и кормлю котиков, которые живут рядом с моим домом. А они уже и привыкли, знают, когда я выхожу, и ждут. Не могу я пройти мимо и не понимаю, как можно быть равнодушным к животным, которые живут на улице, если у тебя есть питомец. Призываю всех: потратьте немного денег на то, чтобы спасти жизни тех, кому нечего есть.
Любите животных, они делают нашу жизнь счастливее. И заботьтесь о своих питомцах как следует, ведь вы главный человек в их жизни.
«Сын пришел домой и сказал, что внизу в подъезде сидит маленький щенок и скулит»
Хочу рассказать о появлении в нашей семье прекрасного и очень любимого друга Рика.
Как это часто бывает, за нас все решил случай. В ноябре сын пришел домой и сказал, что внизу в подъезде сидит маленький щенок и скулит: «Мама, он такой милаха, давай его приютим? Я обещаю, что буду сам за ним ухаживать и выгуливать. Он ведь замерзнет».
Ну как тут откажешь? Я разрешила привести малыша домой, сразу отправила сына за всем необходимым. А щенок и вправду оказался просто очаровательным, очень робким и ласковым. Он очень быстро научился делать свои дела на пеленку, играть с детьми и даже выполнять простые команды, только вот на улице немного пугался других собак (это и понятно: по словам ветеринара, он не меньше недели пробыл на улице).
Над кличкой думали всей семьей. Но решение оказалось достаточно простым: в детстве у меня была собака эрдельтерьер, и звали ее Рика. Мы решили, что они похожи и по характеру, и по окрасу, поэтому единогласно проголосовали за имя Рик.
Сейчас Рик уже почти взрослый пес, очень добродушный, энергичный и любящий всех вокруг. Он, как и в щенячестве, любит запрыгивать в ванну и хлебать воду прямо из крана, залезть на колени, чтобы его погладили, и заснуть под это дело (только вот с трудом может уместиться — все-таки он очень вырос с тех пор), обожает сыр и умеет прыгать на уровень моего роста. А еще может зализать насмерть. (Улыбается.)
Сейчас мы уже не представляем свою жизнь без этого мохнатого очаровашки и ни разу не пожалели, что взяли его к себе. Иногда он продолжает шкодить, может погрызть свою лежанку и красиво разбросать вокруг синтепон, но это мелочь, на которую уже перестаешь обращать внимание. А когда заходишь домой и этот хвост скачет вокруг, показывая, как безмерно счастлив тебя видеть, то забываешь о своих заботах и за минуту получаешь огромный запас позитива.
«Мяукая, котенок сам подбежал ко мне и залез на руки»
Хочу рассказать, как у меня дома появились два аристократа, Рыжик и Маркиз. Рыжика я увидела в группе о бездомных животных во "ВКонтакте": так жалко их всех. И от того, что каждого не спасешь, и потому, что с каждым днем на улицах появляется все больше и больше ненужных братьев наших меньших.
И вот однажды я наткнулась на объявление о том, что маленькому коту не повезло несколько раз, он кочевал с передержки на передержку. Несколько раз люди обещали его забрать, а потом переставали выходить на связь. Вид у котенка на фото был абсолютно несчастный.
Эта рыжая морда в свое время сама выбежала навстречу к девушке-волонтеру, а теперь, наверное, ждала именно меня. Этот бедняга запал мне в душу, хотя дома уже жила кошка.
Мы поговорили с мужем и решили, что заведем еще одного члена семьи. Рыжик наш оказался умницей и красавцем. Мурчун, всегда приходит полежать рядышком: вытянет свои лапки и трется мордочкой. Я очень его люблю, с трудом держу себя в руках, чтобы постоянно не тискать.
В компанию к Рыжику год назад мы забрали Маркиза. Вышли из дома — а уже было достаточно холодно, неприятно на улице — и увидели, что на яблоне во дворе нашего дома сидит кот — и кричит на всю округу. Полезли на дерево спасать его — и сняли, но выпустили из рук — и кот, будучи в стрессе, убежал.
Не знаю почему, но я искала его с того момента каждый день, прислушивалась: вдруг где мяукнет? Было ощущение, что он пропадет без нашей помощи.
Интуиция не подвела: уже выпал первый снег, когда котенок снова появился у нашего двора. Мяукая, подбежал ко мне, залез на руки — легкий, как пушинка.
Так жалко его было… Забрали себе. С тех пор, как он первый раз поел у нас дома — так и прописался на кухне. Выходит оттуда, кажется, только чтобы поноситься по дому с Рыжиком. Они с ним большие друганы: играют, веселятся, да и нам легче знать, что коты не скучают, когда нас нет дома.
Если не обращаю внимания на Маркиза — он залезает на коленки, заглядывает в глаза, а потом валится на спинку — и лапки кверху. Все что угодно, лишь бы его погладили и назвали по имени. Ни на минуту не жалею о том, что мы спасли эти две жизни.
В отличие от героев этих историй, у животных, о которых мы сейчас расскажем, пока что нет хозяина и дома, где их ждут. Давайте это исправлять:
Рома
Около полугода назад Рому сбила машина. Все проходили мимо кота, с ним рядом была только пара подростков, которые просили взрослых помочь животному. Так мы и познакомились с нашим подопечным. Рому ждало длительное лечение. В аварии пострадала голова, из-за чего была удалена часть зубов и кот ослеп.
После лечения Рома живет на передержках. За эти полгода кот расцвел, подобрел и потолстел. Постепенно шипение и попытки поцарапать всех, кто приблизился, превратились в мурчание и облизывания шершавым язычком. Это чудо с разноцветными глазами с радостью принимает всю любовь и ласку, которых ему так не хватало раньше, и возвращает их приумноженными в несколько раз. Слепота не мешает в повседневной жизни: Рома ходит по дому будто зрячий, находит лоток и пользуется им.
Коту два года, он кастрирован, обработан от паразитов и прекрасно ладит с другими животными. Рома нуждается в постоянном доме и любящих хозяевах, которым сможет подарить свое тепло и ласку.
Звоните: +375 29 112 10 75 (Юрий), +375 29 871 91 56 (Елизавета)
Мурыська
Очаровательная Мурыська ищет своего человека. В свои 4 года она успела оказаться на грани смерти. Когда ее нашли, кошка была в полуобморочном состоянии: не реагировала на звуки, просто шла, пошатываясь, а ее шерстка была в цементе и краске. Вес составлял чуть больше килограмма. Сегодня эта прекрасная девушка чувствует себя превосходно, а ее вес уже вошел в норму — почти 4 кг.
Мурыська собственница и других котов рядом с собой не приемлет. Рядом с ними она очень нервничает. Ищем ей дом, где не будет других животных. Кушает все, без промахов ходит в лоточек с наполнителем. Стерилизована, от паразитов обработана.
Давайте знакомиться: 8029 318 32 89 (Вероника)
Подопечные «ЗООшанса»
Карл
Озорной и ласковый мальчишка Карл ищет дом, где подарит всю свою любовь надежному человеку.
Котенышу три месяца, он здоров, обработан от паразитов, приучен к лотку. Хорошо уживается с кошками, любит людей. Он каждую ночь приходит к своей временной хозяйке и спит рядышком, свернувшись клубочком. А еще Карлуша умеет работать за ноутбуком и ловить искусственных мышек.
Вырастет крупным, шикарным черным котом. Этому красавцу нужен настоящий дом!
У малыша слезятся глазки (последствия инфекции), во время кастрации запланировано бужирование каналов — до полного восстановления мы будем помогать вам.
Телефон: +375 25 986−33−85 (Ирина)
Витас
Это бесподобный красотун с мягкой густой шубкой и красивыми глазами.
Напоминанием о прошлой уличной жизни осталось то, что одна лапка короче других, но это совсем ему не мешает. Витасик — источник неиссякаемой энергии и оптимизма.
Звоните и приезжайте знакомиться: +375 29 703−77−37 (Оксана), +375 44 704−17−33 (Галина).
Гюлли
Нежная миниатюрная кошечка с огромными глазами ищет любящего хозяина! Гюлли ласковая, аккуратная, воспитанная, ненавязчивая, обожает муркотать-топотать рядышком с человеком.
Красотке около трех лет, здорова, стерилизована — приходите знакомиться с этой чудесной, пушистой барышней!
Телефоны: +375 29 703−77−37 (Оксана), +375 44 704−17−33 (Галина).
Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:
— Сегодня мы отвечаем на вопрос читательницы, которая подобрала второго кота и не может подружить его с первым питомцем. Расскажу вам, как выйти из этой ситуации, и приведу несколько советов зоопсихологов.
Мы уже рассказывали о том, как правильно знакомить животных, но я напомню несколько правил:
Если познакомили не совсем «по науке» или просто звери дерутся, зоопсихологи советуют:
Никогда не разнимать клубок дерущихся руками — вылейте на них стакан воды или воспользуйтесь пульверизатором. Потом разведите животных по разным комнатам, дайте время успокоиться;
Обеспечить каждого питомца отдельным местом для отдыха (лежанка, домик, подстилка), отдельной посудой, отдельным лотком — это исключит бои за территорию;
Выяснить: возможно, одно из животных не кастрировано — это тоже частая причина конфликтов. Посетите клинику и стерилизуйте животное;
Возможно, один из питомцев болен. Для нас это дико, но здоровые особи склонны нападать на слабого — посетите ветеринара;
Возможна гормональная перестройка в организме (половое созревание, период после кастрации) — и снова совет идти к ветеринару за рецептом;
Может, недостаточно уделяете внимания животным и они борются за вашу ласку. Побольше играйте с ними по отдельности;
Кошки живут в вертикальной плоскости — сделайте разноуровневый дом-когтеточку: то, что каждая сможет расположиться на высокой точке, сделает их жизнь счастливее;
А может, оба питомца — мальчишки-лидеры и просто не терпят рядом других сородичей. В этом случае, если драки не проходят в течение нескольких месяцев, рекомендуем пристроить в добрые руки одного из них. Иначе будут жить в постоянном стрессе.
Я перечислила наиболее распространенные причины конфликтов, есть еще много поведенческих нюансов. Если не помогают советы знатоков животных и ветеринаров, обратитесь к зоопсихологу — они помогают в нестандартных случаях.
Доброты вам и мира в семье, любите своих питомцев и дарите друг другу радость.
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Давайте делать проект вместе: вы нам - письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам - публикации, которые согреют всех читателей в эту сомнительную погоду.
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