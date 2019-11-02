|
Пинский РОВД призывает добровольно сдать незаконное оружие и боеприпасы
03.11.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Отдел внутренних дел Пинского райисполкома обращается к гражданам и предлагает проявить сознательность, оказать содействие милиции в своевременном выявлении и изъятии незаконного оружия, боеприпасов и призывает добровольно сдать данные предметы.
Санкцией ст. 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь лицо, добровольно сдавшее оружие, боевые припасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, освобождается от уголовной и административной ответственности.
Граждане, располагающие сведениями о незаконном хранении, приобретении, изготовлении или сбыте, перевозке незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных веществ, могут сообщить об этом в отдел внутренних дел Пинского райисполкома по телефонам: 31-20-40, 31-70-25 или 102. Анонимность гарантируется.
Прием граждан по вопросам оборота оружия:
Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> По 10 ноября на территории Пинского района проходят мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений с использованием оружия, и изъятие незаконно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)