Пинский РОВД призывает добровольно сдать незаконное оружие и боеприпасы

Источник материала: Полесская правда



По 10 ноября на территории Пинского района проходят мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений с использованием оружия, и изъятие незаконно хранящегося оружия. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Пинского райисполкома Николай Чечун.

Отдел внутренних дел Пинского райисполкома обращается к гражданам и предлагает проявить сознательность, оказать содействие милиции в своевременном выявлении и изъятии незаконного оружия, боеприпасов и призывает добровольно сдать данные предметы.

Санкцией ст. 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь лицо, добровольно сдавшее оружие, боевые припасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, освобождается от уголовной и административной ответственности.

Граждане, располагающие сведениями о незаконном хранении, приобретении, изготовлении или сбыте, перевозке незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных веществ, могут сообщить об этом в отдел внутренних дел Пинского райисполкома по телефонам: 31-20-40, 31-70-25 или 102. Анонимность гарантируется.

Прием граждан по вопросам оборота оружия:

вторник, четверг – с 15.00 до 20.00;

среда, пятница – с 8.00 до 13.00;

суббота – с 9.00 до 13.00.

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