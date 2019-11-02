Члены информгруппы обсудили актуальные проблемы с тружениками ОАО «Оснежицкое»

Источник материала: Полесская правда



В доверительной обстановке прошла встреча информационно-пропагандистской группы райисполкома, возглавляемая И.М. Брилевичем, с трудовым коллективом ОАО «Оснежицкое».

– Мы собрались сегодня вовсе не для того, чтобы оценивать вашу работу. Все оценки впереди, когда будут подводиться итоги года, – сказал во вступительном слове глава района. – Наша цель – рассказать вам о проблемах, которые мы видим в аграрном секторе экономики Пинщины вообще и в вашем хозяйстве в частности. ОАО «Оснежицкое» в этом секторе важное звено, а потому со стороны исполнительной власти к вашей работе особое внимание.

С информацией о положении дел в сельском хозяйстве района выступил первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Ю.А. Хвостюк.

Он отметил, что текущий год складывался для хлеборобов достаточно сложно: погода то и дело вносила коррективы в рабочие планы, меняя засуху на аномальные ливни. Тем не менее, в «Оснежицком» удалось намолотить 4 890 тонн зерна (в первоначально оприходованном весе) без учета кукурузы, а это 117,4 процента к уровню прошлого года. А ожидаемый намолот с учетом уборки кукурузы на зерно оценивается в 5 300 тонн. К слову сказать, уже к выходным должны завершиться в районе все уборочные работы. Имеется в виду уборка кукурузы на зерно и уборка сахарной свеклы. Но если с корнеплодами все в порядке (урожайность сладкого корня только в «Оснежицком» достигла 510 центнеров с гектара, а валовой сбор превысил 13 тысяч тонн), то потерь, и потерь чувствительных, не удалось избежать прежде всего с рапсом и той же кукурузой. С учетом завершения уборки кукурузы на силос, в «Оснежицком» ожидается наличие на условную голову скота 21 центнера кормовых единиц. Вроде бы и неплохо, но этого достаточно лишь для того, чтобы обеспечить зимовку скота, но маловато для создания полуторагодичного запаса травяных кормов. Есть еще надежда на третий укос трав, который продолжается благодаря хорошей погоде, что позволит как-то восполнить недостаток кукурузного силоса сенажом. Плюс-минус такая же картина наблюдается и в остальных хозяйствах района, а между тем облсельхозпрод ставит задание обеспечить скот на зимне-стойловый период травяными кормами на уровне 28 центнеров кормовых единиц на условную голову. Так что придется крепко поработать с таким подарком природы, которым является третий укос.

Что до животноводства, то производство молока по району за девять месяцев увеличилось на 8,9 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 114,7 тысячи тонн. Увы, снижение производства молока допущено в 5 хозяйствах района. В ОАО «Оснежицкое» производство молока вроде бы увеличили на 6,8 процента, но здесь до сих пор не могут преодолеть последствия снижения показателей в августе-сентябре. Впрочем, для изменения ситуации в лучшую сторону предпринимаются конкретные шаги, и шаги серьезные: в целях увеличения объемов производства основной товарной продукции, то есть молока, ведется строительство коровника на существующей молочно-товарной ферме. Также прорабатывается вариант со строительством в будущем году новой фермы. Словом, производственный потенциал у оснежицких животноводов по-прежнему достаточно высокий. Не зря ведь ОАО «Оснежицкое» – единственное в районе хозяйство, которое сдает молоко переработчику исключительно сортом «экстра». Средний удой на одну корову за девять месяцев составил 4 321 килограмм молока, плюс 277 килограммов к уровню прошлого года.

А вот дела с выращиванием скота в «Оснежицком» обстоят гораздо хуже – 346,9 тонны, всего 85,8 процента. И в целом-то по району среднесуточный привес крупного рогатого скота на выращивании и откорме составил 720 граммов, на 13 граммов меньше прошлогоднего, а в «Оснежицком» этот показатель вообще упал до 598 граммов. Ниже привесы только в двух хозяйствах. Неважно обстоят дела и с получением приплода и осеменением телок.



Выводы из информации Ю.А. Хвостюка следующие: необходимо решать проблемы скученности содержания дойного стада, безусловно соблюдать все технологические регламенты при выращивании молодняка крупного рогатого скота, для повышения среднесуточных привесов. Актуальными остаются вопросы дальнейшего технического перевооружения, приобретения техники для кормозаготовки, в частности, косилок. Следует продолжать строительство сенажных траншей для создания полуторагодичного запаса кормов. Ну и оптимизацию сельхозугодий нельзя снимать с повестки дня – все-таки они здесь увеличились на 4 200 гектаров.

И.М. Брилевич подробно остановился на вопросах социально-экономического развития района. Оно остается не просто устойчивым, но и носит поступательный характер. А главная задача, которая сегодня стоит перед руководителями всех рангов, – это увеличение заработной платы коллективов. Исполнители же должны четко понимать: зарплату не дают – ее зарабатывают.

Выступление заведующего сектором идеологической работы отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома С.В. Подшивалова полностью было посвящено предстоящим выборам в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Предвыборная кампания уже вступила в активную стадию, и теперь требуется сделать все, чтобы выборы прошли, как всегда на Пинщине, демократично, с соблюдением законодательства. Да и каждый избиратель обязан помнить о своем гражданском долге.

Тема выступления межрайонного прокурора Р.И. Кравчука – киберпреступность и борьба с ней. Положение с этим достаточно напряженное: преступность из реального сектора постепенно перетекает в виртуальность, в киберпространство. Любой неосторожный контакт в социальных сетях влечет за собой, без преувеличения, трагические последствия. Беспечная передача реквизитов банковских карт вполне может оставить человека без всех его сбережений. К сведению: в городе уже возбуждено более двух десятков уголовных дел, связанных с киберпреступностью, в районе – десять. Имейте в виду и будьте бдительны!

В работе информационно-пропагандистской группы приняли участие директор ОАО «Оснежицкое» В.А. Кулишевич и председатель Оснежицкого сельисполкома В.А. Кирилко. На вопросы, которые волнуют сельчан, ответили участники группы: главный врач УЗ «Пинская центральная поликлини-ка» И.Ю. Киктенко, директор КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» В.Н. Гладкий, начальник ДРСУ-104 А.П. Будник, начальник Пинского ГРОЧС В.И. Лозюк.

Подводя черту под этим отчетом, позволю себе отметить, что встреча информационно-пропагандистской группы райисполкома с трудовым коллективом ОАО «Оснежицкое» носила доверительный, открытый характер и непременно сыграет положительную роль в решении проблем, которые и были на этой встрече обозначены.

Юрий СКОРОХОД

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