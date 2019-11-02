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Ответы на насущные вопросы получили работники СПМК-11 на встрече с информационно-пропагандистской группой
03.11.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Перед собравшимися выступили члены информгруппы: начальник отдела экономики райисполкома В.В. Щепетильников, главный специалист отдела организационно-кадровой работы Л.К. Пригодич, главный редактор газеты «Полесская правда» В.Н. Подлужная, заместитель главного врача зонального центра гигиены и эпидемиологии Е.В. Теслюк, главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ райисполкома Р.В. Гузич и ведущий специалист отдела продаж розничных банковских продуктов и услуг филиала № 121 ОАО «АСБ Беларусбанк» А.В. Диковицкий.
Руководитель информгруппы С.С. Жидецкий призвал присутствовавших задавать любые волнующие вопросы. Больше всего их было адресовано жилищно-коммунальным службам. Сотрудников предприятия интересовало, как решается проблема очистных сооружений города – люди, проживающие в районе «Альбрехтово», долгие годы испытывают неудобства от неприятного запаха. Сергей Степанович дал конкретные разъяснения по работе и городских, и «почаповских» очистных сооружений. Необходима реконструкция и тех, и других. Но пока вопрос упирается в финансы – проекты достаточно затратные.
Ряд вопросов касался строительства и узаконивания построек, газификации ул. Садовой в поселке Садовом, кредитования реконструкции жилья по указу № 75, ремонта дороги по ул. Гагарина в д. Стытычево. «Все вопросы мы проработаем, и письменно будут даны ответы», – пообещал С.С. Жидецкий. Он же озвучил показатели социально-экономического развития СПМК-11, отметив лидирующие позиции этой организации в строительном комплексе района по всем направлениям.
И.Ф. Юшкевич, начальник СПМК-11, поблагодарил членов информгруппы за встречу и подчеркнул, что состоялся полезный и открытый диалог.
Вероника НИКОЛАЕВА
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Ответы на насущные вопросы получили работники СПМК-11 на встрече с информационно-пропагандистской группой
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