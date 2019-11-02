Ответы на насущные вопросы получили работники СПМК-11 на встрече с информационно-пропагандистской группой

Источник материала: Полесская правда



Итоги социально-экономического развития района за 9 месяцев текущего года и основные моменты предстоящей избирательной кампании в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь обсудили на встрече информационно-пропагандистской группы под руководством заместителя председателя райисполкома С.С. Жидецкого с тружениками СПМК-11.

Перед собравшимися выступили члены информгруппы: начальник отдела экономики райисполкома В.В. Щепетильников, главный специалист отдела организационно-кадровой работы Л.К. Пригодич, главный редактор газеты «Полесская правда» В.Н. Подлужная, заместитель главного врача зонального центра гигиены и эпидемиологии Е.В. Теслюк, главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ райисполкома Р.В. Гузич и ведущий специалист отдела продаж розничных банковских продуктов и услуг филиала № 121 ОАО «АСБ Беларусбанк» А.В. Диковицкий.

Руководитель информгруппы С.С. Жидецкий призвал присутствовавших задавать любые волнующие вопросы. Больше всего их было адресовано жилищно-коммунальным службам. Сотрудников предприятия интересовало, как решается проблема очистных сооружений города – люди, проживающие в районе «Альбрехтово», долгие годы испытывают неудобства от неприятного запаха. Сергей Степанович дал конкретные разъяснения по работе и городских, и «почаповских» очистных сооружений. Необходима реконструкция и тех, и других. Но пока вопрос упирается в финансы – проекты достаточно затратные.



Еще один вопрос из этой сферы – отсутствие в Пинковичах горячей воды в утренние часы, которая подается по графику. Ссылаясь на то, что на работу приходится вставать очень рано, задолго до того, как подается в дома горячая вода, с просьбой откорректировать график включения насосов обратился работник СПМК-11.

Ряд вопросов касался строительства и узаконивания построек, газификации ул. Садовой в поселке Садовом, кредитования реконструкции жилья по указу № 75, ремонта дороги по ул. Гагарина в д. Стытычево. «Все вопросы мы проработаем, и письменно будут даны ответы», – пообещал С.С. Жидецкий. Он же озвучил показатели социально-экономического развития СПМК-11, отметив лидирующие позиции этой организации в строительном комплексе района по всем направлениям.

И.Ф. Юшкевич, начальник СПМК-11, поблагодарил членов информгруппы за встречу и подчеркнул, что состоялся полезный и открытый диалог.

Вероника НИКОЛАЕВА

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