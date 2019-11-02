24 октября в агрогородке Оношки прошла очередная ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Более 10 торговых точек представили товары для местных покупателей и гостей населенного пункта. ОАО «Новая жизнь» в этот день реализовало 8 тонн зерна. Спросом пользовалось всё — и пшеница по 37 коп. за 1 кг, и ячмень с тритикале по 35 копеек. С удовольствием покупатели приобретали полуфабрикаты ООО «Оношки». В местной столовой приготовили и куриный окорочок фаршированный по цене 9 рублей 39 копеек за 1 кг, и куриный шницель «Полесский» по 5,81 руб., и скумбрию фаршированную по 13 руб. 20 коп., и многое другое. На ярмарке продано продукции на 1 284 руб.





Карпа, толстолобика, карася из прудов ОАО «Альба» привезли в этот день покупателям в Оношки. Рыба здесь, как всегда, пользовалась особым спросом.

Владельцы фермерских хозяйств Несвижчины позволили по приемлемым ценам запастись капустой, свеклой, морковью, яблоками. Среди них — Михаил Бойко, глава фермерского хозяйства «Луч», который имеет своего постоянного покупателя не только на Несвижчине, но и во всем столичном регионе.

КУП «Магазин №3 г. Несвижа» реализовал кулинарные изделия.

Несвижский магазин «Ваш дом» для сельчан привез самые разнообразные хозяйственные товары.

Хозяин из д. Хвоево в этот день угадал предпочтения покупателя: «на ура» разошлись осенние саженцы пушистых хризантем.

Оношковские хозяюшки, как и в прошлом году, запаслись различными приправами у продавцов из Брестской области. Здесь же можно было приобрести и обувь на случай осенней непогоды.





Халвой, сухофруктами и другими сладостями побаловали покупателей продавцы торговой палатки из Барановичей. А янтарный мед сельчане приобретали у местных жителей.

Атмосферу праздника создали артисты Оношковского СДК. Радовала глаз осенняя выставка Анатолия Шевченко, который предлагал покупателю дары природы местных лесов.

Осенняя ярмарка в аг. Оношки вновь отсверкала яркими красками. Как и прежде, мероприятие порадовало людей и продукцией, и ценами, и музыкой, а также приветливостью каждого хозяина торговой точки.

Очередная осенняя ярмарка ждет своих покупателей в субботу, 2 ноября, на городском рынке Несвижа.

«НН».