«Летим голыми на юг». «J:морс» дали большой концерт в Минске в честь 20-летия

Источник материала: Tut.by

Группа «J:морс» 2 ноября выступила с большим концертом в Минске. «20 лет. Полет норм!» — так называлась юбилейная программа, которую фанаты увидели в столичном Prime Hall. «Морсы» ностальгировали, шутили, встречались со старыми друзьями и приглашали на новые концерты.





Первый концерт «J:морс» случился в Новополоцке в самом начале 2000-х. К своему 20-летию группа собрала пусть и не Дворец спорта (как было в 2010 году с альбомом «Электричество»), но Prime Hall (без солд-аута).

— 20 лет — не повод дуть щеки и прикидываться бронзовыми изваяниями, — еще до выступления рассуждал лидер группы Владимир Пугач. — К юбилейной дате относимся без пафоса и с самоиронией, что постарались отразить в афише тура. Это хороший повод встретиться с теми, кто слушал нас в разные годы.





Среди зрителей большинство — фанаты со стажем: знают группу не год и не два, исправно ходят на выступления. «Творчество «J:морс» меня радует и вдохновляет с 2004 года, когда я впервые услышал их песню „Монтевидео“». «Восемь лет назад я пришла на концерт „J:морс“ просто ради компании, отвлечься от учебы». «Я слушаю „J:морс“ уже около десяти лет, и пока еще ни одна группа не смогла потеснить ее в моем сердце». «Вообще моя первая фотка с Владимиром Пугачем должна была быть датирована декабрем 2006-го, но в фотоаппарате закончилась пленка. Если вы еще понимаете, о чем я». Все это — цитаты конкурса, который до концерта устроили в соцсетях: фанаты делились первыми снимками с группой и рассказывали о том, как началось их знакомство.





На концерт многие пришли с детьми. «Для меня это третье живое выступление группы, а у моего 7-летнего сына — первый концерт в его жизни, — призналась Татьяна Жаркова, одна из зрительниц. — Я объяснила ему, что идем слушать музыку и танцевать».





2 ноября в Минске пел не только Владимир Пугач — но и Алла Пугачева: концерт в «Минск-Арене» собрал 10 тысяч зрителей.

— Спасибо, что вы сегодня выбрали нашу авиакомпанию, — обратился к залу лидер «морсов». — Потому что сегодня выступает еще и одна из моих любимых артисток. Если ваши знакомые пошли на концерт Аллы Пугачевой, шлите ей наши фото — а они пусть шлют снимки с того концерта. Одна из моих золотых грез — сделать дуэт с Аллой Борисовной. Мы сейчас с ней как никогда близки: географически и физически.



Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

В честь 20-летия «морсы» пообещали «вместе спеть любимые песни, вспомнить те, что давно не звучали на концертах, и, конечно же, показать совершенно новые». Слово сдержали: начали с «Монтевидео», одного из ранних хитов группы. Сыграли песню «Веб-дизайн» — как рассказал со сцены Владимир Пугач, с нее «J:морс» начался всерьез:

— Мы сделали песню, она попала на радио. Потом вторую, третью — и они тоже оказались на радио. И вот спустя 20 лет мы здесь, перед вами.





Впервые за долгое время на публичном концерте исполнили вислоухую «Принцессу» — зал дружно подпевал на бис. Было и новенькое: песня «Нравится» должна войти в альбом, намеченный на начало 2020 года. В клипе на нее снялись не модели — а реальные поклонники группы, которых собрали через инстаграм.

После трека «Ледоколы» Владимир Пугач спросил у зрителей:

— Вы же знаете историю о том, что один из наших фанатов припев «Ледоколами на юг» услышал как «Летим голыми на юг»?.. Если честно, это был первый раз в жизни, когда я пожалел, что написал не так.





Обычно концерты «морсов» длятся около полутора часов — но юбилейный получился и вправду большим. «J:морс» пели со сцены больше двух часов, дважды выходили на бис. Перебрасывали зрителям бутылки фирменного морса. Приглашали на сцену коллег, которые раньше играли с группой. Рассказывали истории, которые стоят за песнями. Благодарили тех, кто помогал все эти годы. А в конце получили фирменный торт — от ведущей радио «Юнистар» Кати Самсоновой и музыкального продюсера Дмитрия Безкоровайного.





Перед тем как исполнить песню «Живи», Владимир Пугач признался со сцены:

— Больше всего на свете я люблю сочинять музыку. Больше всего на свете я боюсь, что обо мне никто не узнает. Боюсь, что то, что мне дорого, окажется никому не нужно. Больше всего на свете я хочу, чтобы меня любили. И чтобы никогда не заканчивалась вот эта игра.





Концерт «20 лет. Полет норм!» в Минске состоялся в рамках тура по Беларуси. Юбилейную программу уже увидели зрители в Бресте и Могилеве, на очереди Витебск (9 ноября), Гомель (15 ноября) и Гродно (24 ноября).

Со сцены прозвучала и дата следующего выступления «J:морс» в столице: по традиции, «морсы» дадут концерт 14 февраля.





Слушайте 20 лет. Полёт норм! &mdash; J: МОРС на Яндекс. Музыке

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