Педиатрической службе города - 70 лет!

Источник материала: Пинский Вестник

Главное - уметь сопереживать пациентам.

Это одно из основных качеств, которыми должен обладать любой доктор неврологического отделения Пинской детской больницы, уверена его заведующая Алла ДОРОФЕЮК (на снимке), которая вот уже 19 лет успешно руководит коллективом порядка 40 человек.



А еще на плечах врача - поддержка родителей на время нахождения в стационаре их ребенка, в которой большинство из них ох как нуждаются. Не секрет, зачастую дети с заболеваниями нервной системы имеют группу инвалидности и со своими недугами борются на протяжении всей жизни. С помощью врачей, а еще, конечно, пап и мам, которым просто никак нельзя терять бодрость духа.



- Как правило, когда в семье появляется ребенок с особенностями психофизического развития, ее дальнейшая жизнь протекает по одному из трех сценариев: либо родители отказываются от таких детей - к счастью, сейчас это происходит крайне редко; либо не могут полюбить и просто ухаживают за ними, кормя их, аккуратно выполняя необходимые гигиенические процедуры, предписания врача; либо выкладываются полностью, отдают себя без остатка и по-настоящему любят такими, какие они есть. Понятно, что последний вариант самый предпочтительный, но далеко не каждый папа, не каждая мама могут смириться с тем, что никогда не суждено осуществиться их мечтам видеть своего ребенка здоровым, красивым, успешным. Это тяжело, вот тут и должен поддержать лечащий их сына или дочь врач, - считает Алла Александровна.



А пришла она в отделение после окончания ординатуры в 1995 году врачом-неврологом. С необычайной теплотой и благодарностью вспоминает своего первого учителя - бывшую заведующую Зинаиду Никифоровну Гусакову. С какими тонкостями лечебного дела она в свое время познакомила молодого доктора, сколько профессиональных секретов открыла! Каким все это оказывается нужным и полезным, ведь помощь требуется и подросткам, умеющим объяснить, что у них болит, что беспокоит, и младенцам, которым всего-то месяц от роду. Ребят с заболеваниями нервной системы в отделение доставляют не только из Пинска, но и из Пинского, а также Ивановского, Дрогичинского, Лунинецкого, Столинского районов. Алла Александровна с сожалением замечает, что с каждым годом все больше детей попадает с судорожными припадками, эпилепсией, головными болями различной этиологии, особенно частыми у подростков, даже с нарушениями мозгового кровообращения. Словом, забот очень много, но она считает, что в жизни сделала правильный выбор.



Собственно, замечает с улыбкой, выбора-то никакого и не было, потому как для нее никогда не стоял вопрос: кем быть? Она твердо знала, что пойдет по стопам своей мамы - Светланы Ивановны Череваткиной, которая долгие годы возглавляла коллектив детской больницы и которую с огромной благодарностью вспоминают не только многие пинчане, но и жители близлежащих районов. А вот дочь Алена пошла уже по ее стопам - она детский врач-оторинолоринголог в Барановичской городской больнице.



Не сомневаюсь, молодого врача также не раз добрым словом вспоминают люди, чьих детей, внуков, правнуков лечит, ведь белый халат она надела, лишь осознав, что соответствует основному требованию мамы в отношении себя и коллег, - умеет сопереживать своим пациентам.



Наталья КИРКОВЕЦ

Фото Вячеслава ИЛЬЕНКОВА