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Сауль Альварес жестко нокаутировал Сергея Ковалева

03.11.2019 10:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и завоевал чемпионский пояс в четвертой весовой категории.


Reuters

Поединок Канело начал в обороне, не давая россиянину проявить свои сильные стороны. Постепенно мексиканец начал проявлять себя в атаке, а во второй половине боя полностью доминировал на ринге.

Решающую атаку Альварес провел в 11-м раунде, отправив Ковалева в тяжелейший нокаут. Рефери остановил боя, даже не начав отсчет, а Сергей смог подняться на ноги только с помощью судей.

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