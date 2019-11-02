Сауль Альварес жестко нокаутировал Сергея Ковалева

Источник материала: Tut.by

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и завоевал чемпионский пояс в четвертой весовой категории.



Reuters

Поединок Канело начал в обороне, не давая россиянину проявить свои сильные стороны. Постепенно мексиканец начал проявлять себя в атаке, а во второй половине боя полностью доминировал на ринге.

Решающую атаку Альварес провел в 11-м раунде, отправив Ковалева в тяжелейший нокаут. Рефери остановил боя, даже не начав отсчет, а Сергей смог подняться на ноги только с помощью судей.