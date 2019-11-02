13 детей отравились хлором в бассейне в Барановичах

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Работники СДЮШОР, где тренировались несовершеннолетние, вызвали медиков, а те сообщили в МЧС.

В результате случайного смешивания средства для обработки воды и дезинфицирующего средства в ведре, которое находилось в тамбуре запасного выхода из бассейна, произошла реакция с выделением паров хлора. Частично пары попали в зал плавательного бассейна, сообщили в МЧС.