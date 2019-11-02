Лучший пример — свой собственный

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Так думает старейшина д. Дударёво Вировлянского сельсовета Мария Комарова, без участия которой не обходится ни одно важное дело на селе. Женщина рассказала нам об особенностях своей деятельности в качестве старейшины и о том, какая помощь чаще всего нужна сельчанам.





Мария Кузьминична родилась в Оболи, здесь ходила в школу до шести классов, доучивалась в Холомерье. Затем окончила Витебский педагогический институт по специальности педагогика и методика начального обучения и пришла работать в родную Обольскую школу пионервожатой, где, к слову отработала без малого 35 лет, большую часть — учителем начальных классов. С супругом Мария Кузьминична была знакома с детства — они учились в одном классе в Обольской БШ. После свадьбы молодые жили в съёмном жилье, но в 1994 г. они въехали в новый дом, который и сегодня является их ухоженным семейным гнездом.

— С обустройством дома нам помогает сын: провёл паровое отопление, водопровод, канализацию, — с гордостью говорит Мария Кузьминична. — Раньше родственники хотели, чтобы мы переехали ближе к городу, но постепенно смирились с тем, что нам с мужем деревня роднее.

Собеседница признаётся, что учитель — это её призвание, ведь она с детства мечтала учить детей, играла со сверстниками в школу, бессменно выполняя роль преподавателя. Детская мечта осуществилась в полной мере, а успешная преподавательская деятельность Марии Комаровой отмечена Почётной грамотой отдела народного образования Витебского облисполкома и обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, Почётной грамотой Министерства просвещения Белорусской ССР, а также нагрудным знаком «Выдатнік народнай адукацыі БССР». Показательно, что, закончив школу много лет назад, бывшие ученики Марии Кузьминичны на День учителя дарят ей цветы и искренне благодарят за знания и опыт, которые она вкладывала в них.

Дударёво — небольшая деревня, летом вместе с дачниками здесь проживает порядка 26 человек, а зимой — около 13. Наша героиня с улыбкой отмечает, что среди жителей деревни можно встретить все необходимые в жизни профессии, есть медик, ветеринарный фельдшер, механизатор.

— Хоть людей в деревне не так много, зато все очень дружные, добрые и отзывчивые, — уверяет старейшина.

Мария Кузьминична признаётся, что обязанности старейшины ей не в тягость, а общение с людьми доставляет удовольствие. Так, например, недавно в Дударёво приезжала переписчик. Чтобы организованно и быстро пройти перепись, старейшина деревни, по просьбе председателя, предложила жителям собраться вместе.

— Я бы не сказала, что занимаюсь чем-то особенным, просто хорошо знаю местных жителей и стараюсь быть внимательной ко всем. Основная работа у нас проходит по принципу «на своём примере». Вот начинаем мы участок обкашивать или цветы высаживать, а следом за нами кто-то обязательно начнёт облагораживать свою территорию, — подытоживает собеседница.

Подготовила Юлия РУДЯКОВА.