ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучший пример — свой собственный

03.11.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Так думает старейшина д. Дударёво Вировлянского сельсовета Мария Комарова, без участия которой не обходится ни одно важное дело на селе. Женщина рассказала нам об особенностях своей деятельности в качестве старейшины и о том, какая помощь чаще всего нужна сельчанам.

Лучший пример — свой собственный

Мария Кузьминична родилась в Оболи, здесь ходила в школу до шести классов, доучивалась в Холомерье. Затем окончила Витебский педагогический институт по специальности педагогика и методика начального обучения и пришла работать в родную Обольскую школу пионервожатой, где, к слову отработала без малого 35 лет, большую часть — учителем начальных классов. С супругом Мария Кузьминична была знакома с детства — они учились в одном классе в Обольской БШ. После свадьбы молодые жили в съёмном жилье, но в 1994 г. они въехали в новый дом, который и сегодня является их ухоженным семейным гнездом.

    — С обустройством дома нам помогает сын: провёл паровое отопление, водопровод, канализацию, — с гордостью говорит Мария Кузьминична. — Раньше родственники хотели, чтобы мы переехали ближе к городу, но постепенно смирились с тем, что нам с мужем деревня роднее.

    Собеседница признаётся, что учитель — это её призвание, ведь она с детства мечтала учить детей, играла со сверстниками в школу, бессменно выполняя роль преподавателя. Детская мечта осуществилась в полной мере, а успешная преподавательская деятельность Марии Комаровой отмечена Почётной грамотой отдела народного образования Витебского облисполкома и обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, Почётной грамотой Министерства просвещения Белорусской ССР, а также нагрудным знаком «Выдатнік народнай адукацыі БССР». Показательно, что, закончив школу много лет назад, бывшие ученики Марии Кузьминичны на День учителя дарят ей цветы и искренне благодарят за знания и опыт, которые она вкладывала в них.

   Дударёво — небольшая деревня, летом вместе с дачниками здесь проживает порядка 26 человек, а зимой — около 13. Наша героиня с улыбкой отмечает, что среди жителей деревни можно встретить все необходимые в жизни профессии, есть медик, ветеринарный фельдшер, механизатор.

    — Хоть людей в деревне не так много, зато все очень дружные, добрые и отзывчивые, — уверяет старейшина.

    Мария Кузьминична признаётся, что обязанности старейшины ей не в тягость, а общение с людьми доставляет удовольствие. Так, например, недавно в Дударёво приезжала переписчик. Чтобы организованно и быстро пройти перепись, старейшина деревни, по просьбе председателя, предложила жителям собраться вместе.

    — Я бы не сказала, что занимаюсь чем-то особенным, просто хорошо знаю местных жителей и стараюсь быть внимательной ко всем. Основная работа у нас проходит по принципу «на своём примере». Вот начинаем мы участок обкашивать или цветы высаживать, а следом за нами кто-то обязательно начнёт облагораживать свою территорию, — подытоживает собеседница.

Подготовила Юлия РУДЯКОВА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так думает старейшина д. Дударёво Вировлянского сельсовета Мария Комарова, без участия которой не обходится ни одно важное дело на селе. Женщина рассказала нам...
 
Новости дня
Новости разные
 
13 детей отравились хлором в бассейне в Барановичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика