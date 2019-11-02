2 ноября около 10 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в Волковыске по ул. Дзержинского.

В результате уничтожено имущество в комнате. Причина пожара устанавливается, сообщает сайт Гродненского ОУМЧС.