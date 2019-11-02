2 ноября около 10 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в Волковыске по ул. Дзержинского.
В результате уничтожено имущество в комнате. Причина пожара устанавливается,
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Пожар жилого дома в Волковыске
03.11.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
2 ноября около 10 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в Волковыске по ул. Дзержинского.
В результате уничтожено имущество в комнате. Причина пожара устанавливается,
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2 ноября около 10 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в Волковыске по ул. Дзержинского. В...
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