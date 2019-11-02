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Российская балерина Анастасия Волочкова посетила Минск. Рассказываем, с какой целью

03.11.2019 10:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Российская балерина Анастасия Волочкова приезжала в Минск. Поводом для этого стал концерт Аллы Пугачёвой. 

В субботу 2 ноября Алла Борисовна выступила со сцены «Минск-Арены» перед десятью тысячами зрителей. Пугачёва пела полтора часа и отдала предпочтение новым песням, исполнив лишь два старых хита. 

Примадонне – 70 лет. Показываем, как менялась Алла Пугачёва 

Российская балерина Анастасия Волочкова посетила Минск. Рассказываем, с какой целью
Фото: instagram.com/volochkova_art 

Как уже говорилось, на концерт приехала Волочкова, но не только в качестве слушателя и зрителя. Анастасия тоже приняла участие в выступлении. Она вышла на сцену, продемонстрировала несколько своих навыков и обменялась с Пугачёвой поцелуем в щёчку. 

Напомним, для Аллы Борисовны это был первый концерт в Минске за десять лет. Новую программу Пугачёва приурочила к своему 70-летнему юбилею. 

Ранее артистка дала аналогичный концерт в Москве, и на него пришли все её дети и внуки – здесь подробности

Люди в материале: Алла Пугачёва, Анастасия Волочкова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Российская балерина Анастасия Волочкова приезжала в Минск. Поводом для этого стал концерт Аллы Пугачёвой.  В субботу 2 ноября Алла Борисовна...
 
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