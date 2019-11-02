В Оршанском районе фура сбила вышедшего на дорогу пешехода

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 ноября около семи вечера в Оршанском районе в ДТП погиб пешеход.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 36-летний водитель DAF двигался по трассе М1. На 577 км вблизи деревни Высокое на проезжую часть перед фурой вышел пешеход, личность которого не установлена.

Пострадавший получил травмы, от которых погиб на месте. По факту аварии проводится проверка.

На неделе в Пинском районе «ГАЗ» сбил 18-летнюю девушку.