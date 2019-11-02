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В Оршанском районе фура сбила вышедшего на дорогу пешехода
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 ноября около семи вечера в Оршанском районе в ДТП погиб пешеход.
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Пострадавший получил травмы, от которых погиб на месте. По факту аварии проводится проверка.
На неделе в Пинском районе «ГАЗ» сбил 18-летнюю девушку.
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Новости Беларуси. 2 ноября около семи вечера в Оршанском районе в ДТП погиб пешеход. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 36-летний водитель DAF двигался по...
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