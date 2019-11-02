Военные, спасатели и дипломаты прочитали стихотворение Якуба Коласа

"Отлет журавлей" — одно из ранних стихотворений Якуба Коласа. Оно опубликовано в 1910 году в первом зборнике поэта — "Песні жальбы". Это печальный осенний стих, посвященный замиранию природы перед зимой и отлету птиц в теплые края.





Якуб Колас родился 3 ноября 1882 года в застенке Акинчицы на Столбцовщине. Отец будущего поэта работал лесником, мать занималась домашним хозяйством. Якуб Колас — автор эпических поэм "Новая зямля" и "Сымон-музыка". Также в школах проходят его стихи и трилогию "На ростанях". Вместе с Янкой Купалой, Якуб Колас — один из главных белорусских поэтов ХХ века.