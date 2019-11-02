В Беларуси подняли надбавки к минимальным трудовым пенсиям. Сколько составила прибавка

С 1 ноября подняли некоторые доплаты и надбавки к пенсиям некоторых категорий белорусов. К примеру, инвалидам I группы с августа добавили 3,43 рубля — до 49,39 рубля, пишет

Военнослужащим, которые участвовали в боевых действиях при выполнении интернационального долга, с 1 ноября будут доплачивать 144,9 рубля (+57 копеек).

Напомним, доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, которые достигли 75 лет, увеличились до 43,47 рубля, а старше 80 лет — до 57,96 рубля. Это на 17 и 23 копейки больше, чем было ранее.