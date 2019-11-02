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В ИГИЛ пообещали отомстить США за убийство Багдади

03.11.2019 10:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представитель "Исламского государства" предупредил Соединенные Штаты в сообщении на аудиозаписи, чтобы "они остерегались мести против своей нации и их братьев неверных и отступников".

"Исламское государство" подтвердило в четверг, что его лидер Абу Бакр аль-Багдади был убит во время рейда, проведенного американскими войсками на северо-западе Сирии, и поклялся отомстить США, информирует enovosty.com.

Аль-Багдади, иракский джихадист, который поднялся из неизвестности, чтобы стать главой ультра-бескомпромиссной группы и объявить себя "халифом" всех мусульман, погиб во время налета спецназа США.

"Исламское государство" (ИГИЛ), которое удерживало участки Ирака и Сирии в 2014–2017 годах до того, как его самозваный халифат распался в результате нападений под руководством США, ранее ничего не говорило о статусе Багдади.

В ИГИЛ подтвердили его кончину аудиозаписью, размещенной в Интернете, и сказали, что был назначен преемник, которого назвали как Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.


Айменн Тамими, исследователь из Университета Суонси, специализирующийся на "Исламском государстве", сказал, что это имя неизвестно, но может относиться к ведущей фигуре в "Исламском государстве" по имени Хадж Абдулла, которого Государственный департамент США определил в качестве возможного преемника Багдади.

Представитель "Исламского государства" предупредил Соединенные Штаты в сообщении на аудиозаписи, чтобы «они остерегались мести против своей нации и их братьев неверных и отступников».

По мнению аналитиков, смерть Багдади может привести к расколу "Исламского государства", в результате чего любой, кто станет его новым лидером, будет вынужден объединить группу в качестве боевой силы.

Вопрос о том, повлияет ли потеря лидера на возможности группы, остается открытым. По мнению аналитиков, даже если они столкнутся с трудностями в процессе смены руководства, основная идеология и религиозная ненависть, которую он пропагандирует, остаются привлекательными для многих.

"Исламское государство" также подтвердило смерть своего официального представителя Абу аль-Хасана аль-Мухаджира.

"Я думаю, что они пытаются отправить сообщение: "Не думайте, что вы победили ИГИЛ только потому, что вы убили Абу Бакра аль-Багдади и официального представителя", — сказал Тамими.

"Исламское государство" прибегает к партизанским атакам с тех пор, как в марте потеряло свой последний значительный участок территории в Сирии.

После смерти Багдади опубликовано десятки заявлений о нападении в Ираке, Сирии, Афганистане и других местах.

В своем последнем звуковом сообщении, опубликованном в прошлом месяце, Багдади сказал, что операции проводятся ежедневно.

Он также сказал, что Соединенные Штаты и их доверенные лица потерпели поражение в Ираке и Афганистане.
 
 
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Представитель "Исламского государства" предупредил Соединенные Штаты в сообщении на аудиозаписи, чтобы "они остерегались мести против своей нации и их братьев...
 
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