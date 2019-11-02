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Президент Кыргызстана не планирует идти на второй срок

03.11.2019 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не намерен баллотироваться на второй срок.

С таким заявлением он выступил в субботу в Бишкеке во время встречи с руководителями местных и иностранных СМИ, передает ТАСС.

"У меня нет полномочий на второй срок", - сказал глава государства. Поэтому, по его словам, он не планирует проводить референдум по данному вопросу или же искать другие законодательные пути. "А что, так можно было сделать?", - пошутил президент.

По его словам, он вступил в должность руководителя республики почти два года назад - 24 ноября 2017 года. "Главная моя цель на этом посту - это создать новые рабочие места в регионах", - продолжил Жээнбеков. Поэтому власти страны сейчас активно "пытаются поддержать регионы", в том числе с помощью предоставления льготных кредитов и налоговых льгот.


"Сейчас до 80% льготных кредитов направляются в регионы, хотя раньше эта цифра составляла около 20%", - пояснил он. "Через пару лет вы все увидите результаты такой работы. Люди, которые уехали на заработки за рубеж, начнут возвращаться, вот увидите", - уверен Жээнбеков.

В соответствии с кыргызским законодательством, президент в республике избирается не более чем на один шестилетний срок.
 
 
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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не намерен баллотироваться на второй срок.
 
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