Выборы 2019: на “подтанцовке” – профсоюзы и БРСМ

Избирательными комиссиями было аккредитовано 2220 наблюдателей в Витебской области.





Из них наблюдать в территориальной комиссии будет 9 человек, в 14 окружных комиссиях – 102 человека, и 2109 наблюдателей отправятся на участки, которых в эту кампанию сформировано 768.





Трудовые коллективы выдвинули своих наблюдателей (119 человек) для работы только на избирательных участках. Еще 132 гражданина было аккредитовано избирательными комиссиями путем подачи заявления: трое из них будут наблюдать в территориальной комиссии, восемь – в окружных, а все остальные – на участках.





27 наблюдателей было выдвинуто политическими партиями, при чем больше всего своих представителей направила наблюдать Коммунистическая партия Беларуси на участки – 23 человека. Еще два члена этой партии будет наблюдать за ходом выборов в окружных комиссиях. По одному представителю выделили оппозиционные Белорусская партия левых «Справедливый мир» (в окружную комиссию) и Партия БНФ (в территориальную комиссию).









Из общественных объединений, которые направили своих представителей на наблюдение, лидирует Федерация профсоюзов Беларуси – 621 человек. За ней следом идут Белорусский республиканский союз молодежи – 369 человек, Белорусское общественное объединение ветеранов – 366 человек и Белая Русь – 364 человека.





Независимое наблюдение будут обеспечивать 13 членов Белорусского Хельсинкского Комитета: четыре наблюдателя на участках, восемь в окружных комиссиях и один в территориальной.





В Витебской области избирательный процесс останется без внимания со стороны представителей Движения «За свободу», кампании «Говори правду» и БНФ «Адраджэнне».





Всего от общественных объединений на наблюдение было аккредитовано – 1942 человека.