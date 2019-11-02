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Выборы 2019: на “подтанцовке” – профсоюзы и БРСМ

03.11.2019 10:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Согласно Календарному плану выборов депутатов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва с 12 по 16 ноября будет проводится досрочное голосование, а 17 ноября – основной день голосования. Кто же будет наблюдать за процессом волеизъявления граждан в Витебском регионе?

Избирательными комиссиями было аккредитовано 2220 наблюдателей в Витебской области.

Из них наблюдать в территориальной комиссии будет 9 человек, в 14 окружных комиссиях – 102 человека, и 2109 наблюдателей отправятся на участки, которых в эту кампанию сформировано 768.

Трудовые коллективы выдвинули своих наблюдателей (119 человек) для работы только на избирательных участках. Еще 132 гражданина было аккредитовано избирательными комиссиями путем подачи заявления: трое из них будут наблюдать в территориальной комиссии, восемь – в окружных, а все остальные – на участках.

27 наблюдателей было выдвинуто политическими партиями, при чем больше всего своих представителей направила наблюдать Коммунистическая партия Беларуси на участки – 23 человека. Еще два члена этой партии будет наблюдать за ходом выборов в окружных комиссиях. По одному представителю выделили оппозиционные Белорусская партия левых «Справедливый мир» (в окружную комиссию) и Партия БНФ (в территориальную комиссию).


Из общественных объединений, которые направили своих представителей на наблюдение, лидирует Федерация профсоюзов Беларуси – 621 человек. За ней следом идут Белорусский республиканский союз молодежи – 369 человек, Белорусское общественное объединение ветеранов – 366 человек и Белая Русь – 364 человека.

Независимое наблюдение будут обеспечивать 13 членов Белорусского Хельсинкского Комитета: четыре наблюдателя на участках, восемь в окружных комиссиях и один в территориальной.

В Витебской области избирательный процесс останется без внимания со стороны представителей Движения «За свободу», кампании «Говори правду» и БНФ «Адраджэнне».

Всего от общественных объединений на наблюдение было аккредитовано – 1942 человека.
 
Теги: Витебск
 
 
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Согласно Календарному плану выборов депутатов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва с 12 по 16 ноября будет проводится досрочное...
 
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