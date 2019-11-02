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Лукашенко не пришел на концерт Пугачевой, но передал ей конфеты, которые обычно дарят только президентам
Источник материала: Партизан
Вечером 2 ноября в «Минск-Арене» прошел концерт Аллы Пугачевой, который собрал десять тысяч зрителей. Одним из них собирался быть Александр Лукашенко — но не смог из-за командировки, сказала со сцены глава Администрации Президента Наталья Кочанова.
Она поблагодарила Пугачеву за ее творчество и передала от президента конфеты, которые обычно вручаются только первым лицам государств — но для Примадонны, которая впервые за десять лет приехала в Минск с концертом, сделали исключение, пишет
— Я сладкое уже давно не ем, но от такого человека [имеется в виду — президента Александра Лукашенко] я приму конфеты, — сказала Пугачева и пригласила на сцену Наталью Кочанову. — Привет Батьку! — и зал одобрительно зашумел.
— Искренне рады приветствовать вас на белорусской земле. Рады тому, что этот творческий вечер сегодня проходит в городе Минске, — сказала Примадонне Кочанова.
По словам главы Администрации, в зале сегодня действительно должен был присутствовать президент.
— Но сегодня он за границей, в командировке. Я передаю его слова искреннего восхищения вашим творчеством и талантом, слова признательности и благодарности за доброе отношение к нашей стране и искренние поздравления с высокой государственной наградой — указом президента Республики Беларусь вы награждены орденом Дружбы народов… От всей души мы желаем вам творческого вдохновения и — неизменно! — женского счастья. Беларусь вас любит! Спасибо вам, — сказала на прощание Наталья Кочанова.
Концерт Аллы Пугачевой продлился полтора часа. На нем она исполнила много новых песен — и лишь два старых хита.
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Лукашенко не пришел на концерт Пугачевой, но передал ей конфеты, которые обычно дарят только президентам
Вечером 2 ноября в «Минск-Арене» прошел концерт Аллы Пугачевой, который собрал десять тысяч зрителей. Одним из них собирался быть Александр Лукашенко — но не смог...
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