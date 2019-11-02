Глава Бреста объяснил, когда закроют аккумуляторный завод

TUT.BY , Дмитрий Бекалюк поднял вопрос статуса аккумуляторного завода: так работает он сейчас или нет? Как сообщает, Дмитрий Бекалюк поднял вопрос статуса аккумуляторного завода: так работает он сейчас или нет?





По словам Рогачука, завод на данный момент не работает.





Дмитрий Бекалюк возразил: мол, по его данным, на заводе сейчас работают 30−35 человек.





— Производственная деятельность не ведется, — заверил горожан и начальник Брестской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Петр Брыш.





— А откуда отходы? — возразил женский голос из зала.





— Еще раз повторяю, никаких производственных процессов нет.





— Дым идет, — вмешался в разговор общественный активист Константин Остапук.





— Где дым идет? Ну где дым идет?! — эмоционально уточнил начальник инспекции.









Александр Рогачук все это послушал — и пообещал обратиться к руководству завода с предложением разрешить нескольким членам аккумуляторного протеста посетить предприятие:





— …Взять 5−10 человек, пройти на предприятие и посмотреть. Если я ничего не скрываю, то мне ничего не страшно в этой ситуации. <…> Я официально направлю предложение руководству ООО «АйПауэр» с просьбой принять 10 человек во главе со мной, чтобы мы прошли по предприятию.



