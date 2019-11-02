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Глава Бреста объяснил, когда закроют аккумуляторный завод

03.11.2019 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Рогачук на встрече с жителями пообещал обратиться к руководству завода с предложением разрешить нескольким активистами против аккумуляторного завода посетить предприятие.

Как сообщает TUT.BY, Дмитрий Бекалюк поднял вопрос статуса аккумуляторного завода: так работает он сейчас или нет?

По словам Рогачука, завод на данный момент не работает.

Дмитрий Бекалюк возразил: мол, по его данным, на заводе сейчас работают 30−35 человек.

— Производственная деятельность не ведется, — заверил горожан и начальник Брестской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Петр Брыш.

— А откуда отходы? — возразил женский голос из зала.

— Еще раз повторяю, никаких производственных процессов нет.

— Дым идет, — вмешался в разговор общественный активист Константин Остапук.

— Где дым идет? Ну где дым идет?! — эмоционально уточнил начальник инспекции.


Александр Рогачук все это послушал — и пообещал обратиться к руководству завода с предложением разрешить нескольким членам аккумуляторного протеста посетить предприятие:

— …Взять 5−10 человек, пройти на предприятие и посмотреть. Если я ничего не скрываю, то мне ничего не страшно в этой ситуации. <…> Я официально направлю предложение руководству ООО «АйПауэр» с просьбой принять 10 человек во главе со мной, чтобы мы прошли по предприятию.

На встрече с Александром Рогачуком участница протеста против аккумуляторного завода — врач Татьяна Фесикова спросила, когда будет закрыт завод.

— Могу в этой ситуации высказать только свое отношение, которое не поменялось. На данный момент даже благоприятное [для «АйПауэр»] стечение обстоятельств в ближайшие полгода завод не позволяет запустить. Ближайшие полгода эта тема вообще не актуальна, — заявил Рогачук.

— То есть перспективы есть того, что этот завод, несмотря на все выявленные нарушения, будет работать? — уточнила Татьяна Фесикова.

— Этот завод в этом формате с этими нарушениями, конечно, работать не будет, — заверил глава Бреста.
 
Теги: Брест
 
 
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Александр Рогачук на встрече с жителями пообещал обратиться к руководству завода с предложением разрешить нескольким активистами против аккумуляторного завода...
 
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