«Такие люди, как я, должны быть у власти». Самое главное из нового интервью Насти Рыбки

Источник материала: KYKY

Вы помните, кто такая Настя Рыбка? Девушка из Бобруйска, которая уже успела попасть в жерло коррупционно-сексуального скандала, выпустить книгу и посидеть в тюрьме нескольких стран (что удивительно, кроме Беларуси). А еще ее защищал лично Лукашенко! На этих выходных Настя побывала в Минске и пообщалась с журналистом TUT.by Любовь Касперович о своих политических амбициях, будущей встрече с президентом, сыне и личной жизни. Публикуем самое главное из этого разговора.

В начале разговора Настя рассказала, что у нее появилась «галка в Instagram» и теперь у ее профиля 109 тысяч подписчиков. Она открыла свою школу соблазнения, а еще в Минске собирается открыть свою бургерную и снять клип с Гуфом – Настя хочет договориться с беларуским ТВ о его ротации. Сейчас Настю содержит ее мужчина, ну, и деньги, которые приносит ее школа. Имя мужчины Настя говорить журналистам отказалась.

Про Алекса Лесли

«Мы не общаемся. Год в тюрьме отсидеть из-за него– этого более чем достаточно, чтобы не дружить. [Журналист вспоминает, что в феврале Лесли говорил, что они с Настей все еще вместе] А он не рассказывал, как плакал в ИВС и умолял попросить прощения у Дерипаски: «Может, он нас отпустит?» И я официально попросила [...] Он [Лесли] мне периодически пишет в Telegram в одностороннем порядке, я периодически посылаю его в жопу. Он тут уже рассказывал своим подписчикам, что я кагэбэшник, эфэсбэшник, что под кем я только не лежу. Если ему хочется думать так, пускай [...] У него [Лесли] цель в жизни – чтобы мальчики «присовывали» девочкам, рассказав, что они олигархи. А девочки из финансовой заинтересованности им «давали». По факту, если ты девочке не нравишься как личность, неважно, олигарх ты или не олигарх — это обман и развод. Это противоречит моим жизненным принципам».

Про год тюрьмы в Таиланде

«Отсидеть в тайской тюрьме год, где дают сроки по 30−40 лет, – поверьте, я очень хорошо посидела, просветлела, подумала. Нарисовала себе план жизни на ближайшие лет 20. Сейчас пытаюсь ему следовать. Я больше никогда не буду топить за чужую идею. Буду десять раз думать, прежде чем делать. И если я все-таки решу что-то предпринять, то буду понимать последствия своих поступков. И больше не стану переступать через себя. Сто пятьсот раз я говорила Лесли, что пришла к нему, чтобы Олег, тот, который Дерипаска, был моим мужчиной. Я в него влюбилась. Алекс позиционировал себя, будто он знает ответ на этот вопрос».

Про ценности и любовь к пикаперу

«Мои ценности вернулись к тому, что было в году 2015-м. Я всегда была достаточно принципиальным человеком. Готова пойти практически на все, если верю в какую-то идею. На какой-то момент, когда я была рядом с Лесли, мои идеи заменились его идеями. Потому что если мы влюблены, то готовы топить за того чувака, в которого влюблены, хотя он не всегда этого стоит. Я – яркий пример того, чем может закончиться любовь с пикапером: у тебя будет куча порнухи, зашкварная репутация, возможно, отсидишь».

Про карьеру в музыке

«Меня кинул мой продюсер за три недели до выхода клипа. Он решил, что ему нужно больше денег, я решила больше не давать. Так бывает, это бизнес. Чтобы выпустить клип, чтобы все было красиво и эффектно, чтобы он везде зашел, нужно много-много общаться. Собственно, я сейчас этим занимаюсь. [журналист спрашивает, что Настя хочет сказать своей музыкой] Для меня это способ самовыражения, русло для энергии. И возможность не так грубо, как просто словами, выразить настроение и любовь. Хотя я с детства хотела петь. Чуть затянула, но для мечты же никогда не поздно, не так ли?

Я записала сейчас два трека, буду записывать третий. Снимаю клип с известным режиссером. В музыке буду точно двигаться дальше. В политике в этом году не успела. Хотела пойти в муниципальные депутаты».

Про карьеру в политике

«Мне кажется, мне есть что передать людям. Те же знания. Скажем так: меня уже не испортить деньгами, невозможно подкупить и запугать. Возможно, белорусам нужен такой человек. [Журналист спрашивает Настю, почему она решила идти на выборы в беларуский парламент] Я же гражданка Беларуси. Мне не пофиг на свою страну».

Про то, что Настя хотела бы изменить в жизни беларусов

«Любая перемена всегда начинается с мозга. В 9-м классе я не знаю, чем с*ать пойду, простите, а не то что кем буду через 10 лет. Родители пихают детей в универы, и что? Вы слышали последнюю речь Стива Джобса? Он рассказывал о том, что его выгнали из университета и это было лучшее, что произошло в его жизни. Я ни в коем случае не хочу дестроить нацию и делать так, чтобы все бросали универы. Я [веду] к тому, что универ — это не гарантия того, что ты состоишься в жизни.

[...] Психология правит миром. Людей делят не на физмат или литературу и искусство. Там гораздо больше категорий. И эти категории привязаны к жизни. Физмат-класс, но куда я его, простите, засуну? Стану учительницей в школе? Простите, но это зашквар. 200 баксов? Чему я буду за 200 баксов учить детей? У нас учителя орут на детей. Они не могут объяснять. Зарплат нет у людей, они не живут. С одной стороны, нужны деньги, с другой — призвание. У нас вариантов учиться — три, а дорог — миллион, и нужно это людям показывать. Просто взять западную систему образования и внедрить ее здесь».

Про то, почему Настя еще не внедрила западную систему образования в нашу жизнь

«Белорусский народ сам по себе очень ленивый. Дело в менталитете. Почему я говорю, что психология правит миром? Если этот менталитет немножечко подкорректировать, мы продвинемся дальше. Просто нужно, чтобы кто-то начал. Мне не по***, я могу. Если остальные не начинают, наверное, им комфортно жить на том уровне, на котором они живут. Мне некомфортно. Мне кажется, такие люди, как я, должны быть у власти. А вам?»

Про Лукашенко и КГБ

«[Журналист спрашивает про прилет Насти из Тая в Шереметьево] За меня вступился здесь Лукашенко, и я это знала, еще когда летела в самолете. Это долгая история. В общем, мне сказали, что все хорошо. Перед вылетом мои друзья принесли мне телефон. Этого было более чем достаточно, чтобы связаться с кем нужно. Все необходимые номера я знаю наизусть. [Журналист спрашивает, если ли у Насти друзья в КГБ] И в ФСБ тоже есть. Я вообще популярная личность. Меня все время сажают, конечно, я с ними общаюсь».

Я еще поблагодарю [Лукашенко]. Специально записалась на аудиенцию через месяц. Там достаточно строгая очередь».

Фото обложки: Олеся Волкова для BBC