Дом на въезде — «лицо» деревни

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Считает Оксана Миронова, которая работает фельдшером медицинской помощи в Холомерской больнице, а свободное время посвящает благоустройству придомовой территории. Женщина поделилась, как ей удалось добиться порядка на участке и поведала историю появления некоторых элементов декора.





Оксана Миронова родилась в Витебске, но всю сознательную жизнь провела в д. Холомерье, поэтому неудивительно, что после учёбы в Полоцком медицинском колледже им. Героя Советского Союза З.М. Туснолобовой-Марченко наша героиня вернулась работать в родную деревню.

Опрятный и ухоженный дом, в котором сегодня живёт семья Мироновых, раньше был зданием библиотеки и аптеки, последнюю из которых со временем перенесли в помещение больницы. Хозяйка дома рассказывает, что в 1996 г. они въехали в предоставленный больницей дом — бревёнчатую постройку старого образца без внешней и внутренней отделки. Но со временем Мироновы стали «обживаться»: утеплили стены, достроили веранду. Собеседница отмечает, что в этом помогали родственники, также от больницы как молодой семье им выделили субсидию на строительство.

Сегодня разнообразие «красот» на участке Мироновых никого не оставляют равнодушным. Хозяйка дома признаётся: она давно перестала удивляться тому факту, что люди часто заходят к ней во двор сфотографироваться, для гостей здесь всегда открыты ворота.

— Красота — это общее достояние. В нашей семье любят гостей. Так, к нам в отпуск часто приезжают родственники с семьями: тётя из Питера, сестра из Могилёва. У нас здесь очень хорошие места для отдыха: лес рядом, озеро, — говорит Оксана Владимировна. — Лучшее лекарство для меня — это лес. Ягодные и грибные сезоны мы никогда не пропускаем.

Оксана Миронова считает, что дом, стоящий на въезде — это «лицо» деревни, поэтому очень важно, чтобы у людей складывалось хорошее впечатление о Холомерье и просто поднималось настроение. Также собеседница отмечает, что ей, как хозяйке, было бы неприятно жить в неухоженном доме.

— Идеи для обустройства участка черпаю из различных источников: в интернете, журналах, а бывает, что и у кого-то подсмотрю необычную идею, — рассказывает женщина. — Я не могу сказать, что всё оформление — это моя заслуга. Например, во дворе установлены фигурки животных, их нам привозит зять-дальнобойщик с рейсов. Каждый раз — новая «игрушка». Я в основном занимаюсь выращиванием цветов.

— Мне не тяжело заниматься хлопотами по дому, это скорее как хобби. Хочется создавать что-то своими усилиями и видеть конечный результат. Безусловно, приятно, когда этот результат оценивают и другие, — говорит Оксана Владимировна.

Подготовила Юлия РУДЯКОВА.