«Наконец увижу ее вживую». Познакомились с фанатами Пугачевой

Источник материала: Tut.by

Вчера в столицу с сольным концертом приезжала Алла Пугачева. Она уже 10 лет не выступает на сцене, но в честь своего 70-летия сделала исключение: для Москвы и Минска. TUT.BY познакомился с ее фанатами до начала шоу. Кто они, как давно и почему любят Аллу Борисовну — в материале.

«Мы подружились в интернете в группе посвященной Алле Пугачевой»



Надя из Улан-Удэ, 20 лет. Айсель из Баку, 30 лет. Надя из Перми, 20 лет.

Надя из Улан-Удэ: мы с девчонками подружились в интернете в группе посвященной Алле Пугачевой. Я полюбила ее в 14 лет, а с детства просто уважала. Моя любимая песня — «Монолог» по Реквиему Марины Цветаевой.

Айсель из Баку: я полюбила Аллу еще в 11 лет и это произошло мистическим образом — как-то раз она привиделась мне сидящей на кровати. Я спросила у мамы про женщину с видеозаписей с рыжими волосами и челкой, но мама не поняла, кого я имею в виду. Потом я наткнулась на фото Аллы в журнале и сказала маме, что это она сидела у меня на кровати. Мама в ответ спросила, все ли со мной в порядке. С тех пор все и завертелось, это мой седьмой концерт Пугачевой.

Надя из Перьми: я не помню, как полюбила Аллу Борисовну, но это произошло в мои 13 лет. До этого возраста я слушала только шансон, а попсу не воспринимала категорически. Я с трех лет «Владимирский централ» пела в садике — это же Урал.

«Каждый из нас был в образе Аллы Борисовны»



Народный художественный коллектив шоу-театр «Клэм» из Житомира, от 16 до 55 лет.

— Мы шоу-театр и делаем пародии на звезд, в том числе на Аллу Борисовну. У нас тут каждый пробовал ею быть.

Игорь (крайний слева на фото): Но самая главная Алла Борисовна — это я. Мой секрет в том, что я люблю ее с 1975 года. Она мой кумир и часть моей жизни, женщина на которую хочется смотреть, слушать и подражать.

«Для песен Аллы специально купили граммофон»



Наталья и Екатерина из Москвы, 30+

Наталья и Екатерина: Алла Борисовна безусловно легенда и единственная примадонна. Мы просто безумно ее любим, специально граммофон для ее песен купили. Теперь везде скупаем старые пластинки Пугачевой — завели себе такое хобби.

«Люблю Аллу Борисовну с 8 лет. Бабушка с утра до вечера ее слушала»



Константин из Якутска, 19 лет.

Константин: по семейным обстоятельствам у меня не было возможности поехать на апрельский концерт Пугачевой в Москве и я за полгода купил билеты на концерт в Минске. Любовь к Алле Борисовне зародилась в далеком 2008 году, когда мне было 8 лет. У нас в Якутске был один канал, по которому с утра до вечера показывали как поет Пугачева и бабушка слушала ее песни. Моя любимая песня Аллы «Миллион алых роз».

«Прилетели из Германии, на концерт в Минск билеты дешевле, чем в Москве»



Сергей, 36 лет. Владимир, 40 лет.

Сергей: я слушаю Пугачеву с 5 лет. Я тогда не понимал, конечно, о чем она поет, но она мне была близка по тембру и энергетике голоса.

Владимир: а меня «Айсберг в океане» вставил и до сих пор не отпускает. Мы лучшие друзья и ходим на концерты Аллы с 97 года. Я бортпроводник, а Сергей танцор и хореограф. Сюда прилетели из Германии. На концерт в Минске билеты были дешевле, чем в Кремле. Мы приехали на три дня, вот город посмотрели, в церкви сегодня побывали.

«Наконец увижу ее вживую, очень она мне к сердцу близка»



Иван Дмитриевич из Бобруйска, 70 лет.

Иван Дмитриевич: Я и Пугачеву люблю, и Аллегрову. Но на Аллегрову уже ходил, а на Пугачеву не получилось попасть. Она в свое время приезжала в Кировоград, где я летчиком служил, но мне об этом тогда никто не рассказал. Только сегодня наконец увижу ее, очень она мне к сердцу близка.

«Мы принесли желтые розы — считается, что это ее любимые цветы»



Светлана, 43 года. Маша, 10 лет.

Светлана: я фанатка Пугачевой. 10 лет назад ходила на ее концерт с родителями, сейчас с дочкой иду. Маша занимается вокалом и как раз разучивает песню «Арлекино», отчасти поэтому мы решили купить билеты на концерт. Ну и вообще, Пугачева — это легенда. Мне нравится, как она поет и она очень хорошая актриса на сцене. Мы принесли Алле Борисовне желтые розы. Считается, что это ее любимые цветы.

«У меня сегодня день рождения, люблю Пугачеву весь свой 41 год»



Руслан из Курска, 41 год.

Руслан: у меня сегодня День рождения и я люблю Пугачеву весь свой 41 год. Я как раз ровесник фильма «Женщина, которая поет». Видимо, мама смотрела его в кинотеатре и этот фильм в меня вселился — я тут не при чем. Мама уже разлюбила Аллу Борисовну, а со мной любовь к Пугачевой живет всю жизнь.

Иду на ее концерт в 9-ый раз. Это если только сольные считать. У меня есть совместное с ней фото с автографом. А еще недавно на барахолке прикупил альбом открыток с Аллой Борисовной моего года рождения.

«Нам 40 „плюс“ и мы знаем Пугачеву всю жизнь»



Натэлла и Светлана, 40+

Натэлла и Светлана: мы решили пойти на концерт Пугачевой, потому что нам 40 «плюс» и мы знаем ее всю жизнь. Ну и потому что она истинный талант. Очень хочется услышать песню «Озеро надежды», переживаем, что на концерте будет мало ее старых песен. Мы работаем в здравоохранении, да, билеты, конечно дорогие, но нам их дети подарили. Они у нас программисты.

«Я под стол начинал ходить с песнями Пугачевой»



Сергей, 44 года. Екатерина, 34.

Сергей: мы приехали из Смоленска, нам оказалось это комфортнее, чем в Москву добираться. Я под стол начинал ходить с песнями Пугачевой. Она без преувеличения самая любимая певица. Алла Борисовна пережила всех наших и ваших политиков, ее творчество до сих пор очень востребовано. Мы уже второй раз с ней встречаемся. Впервые это было на «Славянском базаре», она тогда с Галкиным выступала и вот сейчас сольно ее наконец услышим.

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