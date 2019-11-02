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«Наконец увижу ее вживую». Познакомились с фанатами Пугачевой
Источник материала: Tut.by
Вчера в столицу с сольным концертом приезжала Алла Пугачева. Она уже 10 лет не выступает на сцене, но в честь своего 70-летия сделала исключение: для Москвы и Минска. TUT.BY познакомился с ее фанатами до начала шоу. Кто они, как давно и почему любят Аллу Борисовну — в материале.
«Мы подружились в интернете в группе посвященной Алле Пугачевой»
Надя из Улан-Удэ: мы с девчонками подружились в интернете в группе посвященной Алле Пугачевой. Я полюбила ее в 14 лет, а с детства просто уважала. Моя любимая песня — «Монолог» по Реквиему Марины Цветаевой.
Айсель из Баку: я полюбила Аллу еще в 11 лет и это произошло мистическим образом — как-то раз она привиделась мне сидящей на кровати. Я спросила у мамы про женщину с видеозаписей с рыжими волосами и челкой, но мама не поняла, кого я имею в виду. Потом я наткнулась на фото Аллы в журнале и сказала маме, что это она сидела у меня на кровати. Мама в ответ спросила, все ли со мной в порядке. С тех пор все и завертелось, это мой седьмой концерт Пугачевой.
Надя из Перьми: я не помню, как полюбила Аллу Борисовну, но это произошло в мои 13 лет. До этого возраста я слушала только шансон, а попсу не воспринимала категорически. Я с трех лет «Владимирский централ» пела в садике — это же Урал.
«Каждый из нас был в образе Аллы Борисовны»
— Мы шоу-театр и делаем пародии на звезд, в том числе на Аллу Борисовну. У нас тут каждый пробовал ею быть.
Игорь (крайний слева на фото): Но самая главная Алла Борисовна — это я. Мой секрет в том, что я люблю ее с 1975 года. Она мой кумир и часть моей жизни, женщина на которую хочется смотреть, слушать и подражать.
«Для песен Аллы специально купили граммофон»
Наталья и Екатерина: Алла Борисовна безусловно легенда и единственная примадонна. Мы просто безумно ее любим, специально граммофон для ее песен купили. Теперь везде скупаем старые пластинки Пугачевой — завели себе такое хобби.
«Люблю Аллу Борисовну с 8 лет. Бабушка с утра до вечера ее слушала»
Константин: по семейным обстоятельствам у меня не было возможности поехать на апрельский концерт Пугачевой в Москве и я за полгода купил билеты на концерт в Минске. Любовь к Алле Борисовне зародилась в далеком 2008 году, когда мне было 8 лет. У нас в Якутске был один канал, по которому с утра до вечера показывали как поет Пугачева и бабушка слушала ее песни. Моя любимая песня Аллы «Миллион алых роз».
«Прилетели из Германии, на концерт в Минск билеты дешевле, чем в Москве»
Сергей: я слушаю Пугачеву с 5 лет. Я тогда не понимал, конечно, о чем она поет, но она мне была близка по тембру и энергетике голоса.
Владимир: а меня «Айсберг в океане» вставил и до сих пор не отпускает. Мы лучшие друзья и ходим на концерты Аллы с 97 года. Я бортпроводник, а Сергей танцор и хореограф. Сюда прилетели из Германии. На концерт в Минске билеты были дешевле, чем в Кремле. Мы приехали на три дня, вот город посмотрели, в церкви сегодня побывали.
«Наконец увижу ее вживую, очень она мне к сердцу близка»
Иван Дмитриевич: Я и Пугачеву люблю, и Аллегрову. Но на Аллегрову уже ходил, а на Пугачеву не получилось попасть. Она в свое время приезжала в Кировоград, где я летчиком служил, но мне об этом тогда никто не рассказал. Только сегодня наконец увижу ее, очень она мне к сердцу близка.
«Мы принесли желтые розы — считается, что это ее любимые цветы»
Светлана: я фанатка Пугачевой. 10 лет назад ходила на ее концерт с родителями, сейчас с дочкой иду. Маша занимается вокалом и как раз разучивает песню «Арлекино», отчасти поэтому мы решили купить билеты на концерт. Ну и вообще, Пугачева — это легенда. Мне нравится, как она поет и она очень хорошая актриса на сцене. Мы принесли Алле Борисовне желтые розы. Считается, что это ее любимые цветы.
«У меня сегодня день рождения, люблю Пугачеву весь свой 41 год»
Руслан: у меня сегодня День рождения и я люблю Пугачеву весь свой 41 год. Я как раз ровесник фильма «Женщина, которая поет». Видимо, мама смотрела его в кинотеатре и этот фильм в меня вселился — я тут не при чем. Мама уже разлюбила Аллу Борисовну, а со мной любовь к Пугачевой живет всю жизнь.
Иду на ее концерт в 9-ый раз. Это если только сольные считать. У меня есть совместное с ней фото с автографом. А еще недавно на барахолке прикупил альбом открыток с Аллой Борисовной моего года рождения.
«Нам 40 „плюс“ и мы знаем Пугачеву всю жизнь»
Натэлла и Светлана: мы решили пойти на концерт Пугачевой, потому что нам 40 «плюс» и мы знаем ее всю жизнь. Ну и потому что она истинный талант. Очень хочется услышать песню «Озеро надежды», переживаем, что на концерте будет мало ее старых песен. Мы работаем в здравоохранении, да, билеты, конечно дорогие, но нам их дети подарили. Они у нас программисты.
«Я под стол начинал ходить с песнями Пугачевой»
Сергей: мы приехали из Смоленска, нам оказалось это комфортнее, чем в Москву добираться. Я под стол начинал ходить с песнями Пугачевой. Она без преувеличения самая любимая певица. Алла Борисовна пережила всех наших и ваших политиков, ее творчество до сих пор очень востребовано. Мы уже второй раз с ней встречаемся. Впервые это было на «Славянском базаре», она тогда с Галкиным выступала и вот сейчас сольно ее наконец услышим.
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Вчера в столицу с сольным концертом приезжала Алла Пугачева. Она уже 10 лет не выступает на сцене, но в честь своего 70-летия сделала исключение: для Москвы и Минска....
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