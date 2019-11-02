Белорус Евгений Королек выиграл этап Кубка мира на велотреке в Минске

Источник материала: Аргументы и факты

В Минске близится к завершению этап Кубка мира по велоспорту на треке. Успешно для белорусской команды сложился скрэтч у мужчин.

Белорус Евгений Королек пришел к финишу с результатом 16 минут 55,485 секунды и стал недосягаемым для соперников. Компанию на пьедестале нашему спортсмену составили Себастьян Мора Ведри из Испании и американец Эрик Янг.

Отметим, что это вторая награда белорусов на домашнем треке. Как ранее сообщал «АиФ», «бронзу» в женской гонке по очкам завоевала Татьяна Шаракова. Этап Кубка мира в Минске завершится 3 ноября.