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Белорус Евгений Королек выиграл этап Кубка мира на велотреке в Минске

03.11.2019 12:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорус Евгений Королек выиграл этап Кубка мира на велотреке в Минске
Фото из открытых источников

В Минске близится к завершению этап Кубка мира по велоспорту на треке. Успешно для белорусской команды сложился скрэтч у мужчин.

Белорус Евгений Королек выиграл этап Кубка мира на велотреке в Минске Белорус Евгений Королек стал чемпионом мира по велоспорту на треке

Белорус Евгений Королек пришел к финишу с результатом 16 минут 55,485 секунды и стал недосягаемым для соперников. Компанию на пьедестале нашему спортсмену составили Себастьян Мора Ведри из Испании и американец Эрик Янг.

Отметим, что это вторая награда белорусов на домашнем треке. Как ранее сообщал «АиФ», «бронзу» в женской гонке по очкам завоевала Татьяна Шаракова. Этап Кубка мира в Минске завершится 3 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Этап Кубка мира по велоспорту на треке завершается в белорусской столице 3 ноября.
 
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