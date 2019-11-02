ООН озвучила количество гражданских, ставших жертвами войны в Донбассе

Источник материала: Ежедневник





Счет погибших во время боевых действий и от последствий войны уже идет на тысячи.

С 2014 года, когда на территории украинского Донбасса начались боевые действия, счет погибших мирных жителей пошел на тысячи. На сегодняшний день в печальном мартирологе зафиксированы данные 3330 погибших за пять с половиной лет гражданских, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций в своем Twitter, пишет zn.ua .

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, которое мобилизует и координирует гуманитарную помощь нуждающимся на востоке Украины, озвучили также число гражданских, получивших ранения – их зафиксировано почти девять тысяч человек.

"В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам; 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами; 3,5 млн нуждаются в помощи", – говорится в сообщении Управления.