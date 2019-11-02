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В 2020 году в Беларуси намерены поднять акцизы на алкоголь и сигареты

03.11.2019 13:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В 2020 году в Беларуси намерены поднять акцизы на алкоголь и сигареты
Фото из открытых источников

В 2020 году в Беларуси будут увеличены акцизы на алкогольные напитки и сигареты. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета-2020. Это запланировано в рамках гармонизации ставок в ЕАЭС.

В 2020 году в Беларуси намерены поднять акцизы на алкоголь и сигареты Белорусы стали меньше пить

Сообщается, что доходы от увеличения акцизов войдут в состав допдоходов бюджета на 2020 год. Акцизы на крепкие алкогольные напитки планируют поднять на 6%. Это принесет дополнительно 34 млн руб.

Акцизы на сигареты поднимут на 15%. Планируется, что в результате в бюджет поступит 138,8 млн руб.

Также в планах индексировать ставки акцизов на некоторые товары, доходы от продажи земельных участков, налога на добычу полезных ископаемых, экологического налога, единого налога с ИП и физлиц, подоходного налога в фиксированных суммах. Нововведения принесут Минифину дополнительные доходы в размере 29,8 млн руб.

 
 
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Акцизы на крепкие алкогольные напитки планируют поднять на 6%, на сигареты – на 15%.
 
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