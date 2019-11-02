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Протеже Обамы отказался бороться за пост президента США из-за нехватки денег на кампанию

03.11.2019 12:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Претенденту на Белый дом от Демократической партии США Бето О’Рурку пришлось выйти из предвыборной гонки из-за нехватки финансирования. Об этом 2 ноября сообщает CNN.



«На этом этапе мы должны честно признаться себе, что у нас нет средств для успешного проведения этой кампании», — заявил бывший конгрессмен от Техаса на встрече со своими сторонниками. Он также отметил, что принял такое решение в интересах других претендентов от Демократической партии.

О своем намерении баллотироваться в президенты США 47-летний О'Рурк заявил в марте этого года. В его поддержку выступал бывший президент США Барак Обама — он говорил, что Демократической партии необходима «свежая кровь». Своими главными целями претендент называл борьбу за права эмигрантов, преодоление раскола в американском обществе, а также борьбу с глобальным изменением климата.


В первый день своей кампании О'Рурк собрал больше $6 миллионов, но за весь третий квартал 2019 года собрал лишь $4,5 миллиона. За последние месяцы О'Рурку не удалось выбиться в лидеры предвыборной гонки среди демократов. По опросам общественного мнения, его рейтинг не превышал 3%.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. О том, кто будет представлять на них Демократическую партию, объявят в середине июля на Национальном съезде партии. До этого кандидаты проведут праймериз, на которых будут выбирать кандидата от партии.

Сейчас больше всего шансов на победу среди демократов есть у бывшего вице-президента Джо Байдена и сенатор Элизабет Уоррен — их поддерживают соответственно 26,7% и 21,3% избирателей. Тройку лидеров замыкает Берни Сандерс с почти 17% потенциальных голосов.

Нынешний президент США Дональд Трамп только с начала 2019 года собрал на предвыборную кампанию больше $210 млн, что больше чем у всех его соперников-демократов вместе взятых. За него готовы проголосовать около 77% республиканцев. В январе 2019 года национальный комитет Республиканской партии провел анонимное голосование, из результатов которого стало ясно, что партия будет поддерживать Трампа на выборах. Конкурентов у него нет.
 
 
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Претенденту на Белый дом от Демократической партии США Бето О’Рурку пришлось выйти из предвыборной гонки из-за нехватки финансирования. Об этом 2 ноября сообщает...
 
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