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США поменяют калибр из-за России

03.11.2019 12:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Армия США выбрала трех кандидатов на производство патронов калибра 6,8 миллиметра, один из которых с 2023 года начнет заменять популярные в настоящее время в странах НАТО 5,56-миллиметровые пули, пишет Popular Mechanics.

Замену патронов изготовит компания General Dynamics/True Velocity, Textron или Sig Sauer. Новые пули получит оружие, которое придет на смену автомату M4A1 и пулемету M249. 

Увеличение калибра объясняется разрабатываемыми Китаем и Россией бронежилетами, против которых популярные в Армии США патроны оказываются неэффективными. 
 
 
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Армия США выбрала трех кандидатов на производство патронов калибра 6,8 миллиметра, один из которых с 2023 года начнет заменять популярные в настоящее время в странах...
 
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