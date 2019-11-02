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США поменяют калибр из-за России
Источник материала: Партизан
Армия США выбрала трех кандидатов на производство патронов калибра 6,8 миллиметра, один из которых с 2023 года начнет заменять популярные в настоящее время в странах НАТО 5,56-миллиметровые пули, пишет Popular Mechanics.
Замену патронов изготовит компания General Dynamics/True Velocity, Textron или Sig Sauer. Новые пули получит оружие, которое придет на смену автомату M4A1 и пулемету M249.
Увеличение калибра объясняется разрабатываемыми Китаем и Россией бронежилетами, против которых популярные в Армии США патроны оказываются неэффективными.
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Армия США выбрала трех кандидатов на производство патронов калибра 6,8 миллиметра, один из которых с 2023 года начнет заменять популярные в настоящее время в странах...
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