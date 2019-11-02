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ЧМ-2018 в России: ФИФА опровергла сообщения СМИ о возможном подкупе

03.11.2019 11:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеграм-канал Black Mirror сообщил, что оргкомитет «Россия-2018» перед выбором страны—хозяйки Чемпионата мира 2018 года по футболу рассматривал возможность подкупа чиновников Международной федерации футбола (ФИФА).

Каналом опубликованы фрагменты взломанной переписки между бывшим главой департамента культуры Москвы Сергеем Капковым и заместителем гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Александром Джорджадзе. В файле, который оказался в рассылке, содержалась личная информация о членах исполкома ФИФА и возможных методах воздействия на них, чтобы добиться их расположения при выборе хозяина мирового первенства. В частности, в опубликованных документах отмечается, что голос Франца Беккенбауэра можно получить за «щедрое вознаграждение консультационных услуг» его советника. В другом документе была указана сумма в размере 3 миллионов евро плюс еще 1,5 млн в случае победы. На Мишеля Платини можно оказать «воздействие через крупных коммерческих партнеров УЕФА». 

Между тем ФИФА заявила, что провела тщательное расследование процедуры выбора России в качестве принимающей стороны ЧМ-2018 по футболу. Расследование не обнаружило каких-либо нарушений правил ФИФА, запрещающих дарение подарков, вознаграждение или оказание услуг сотрудникам ФИФА. Доказательств того, что заявочный комитет стремился обеспечить себе голоса среди членов исполкома ФИФА, также не было выявлено, сообщили власти мирового футбола.
 
 
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Телеграм-канал Black Mirror сообщил, что оргкомитет «Россия-2018» перед выбором страны—хозяйки Чемпионата мира 2018 года по футболу рассматривал возможность подкупа...
 
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