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В Минске проходит шествие на Дзяды: онлайн

03.11.2019 11:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске сегодня пройдут традиционное шествие и митинг в место массового захоронения жертв сталинских репрессий, в урочище Куропаты, по случаю дня поминовения предков «Дзяды». Мероприятие согласовано с городскими властями.

В Минске проходит шествие на Дзяды: онлайн
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY
В воскресенье 3 ноября в Минске проходит шествие и митинг по случаю Дня памяти предков (Дзязды). Акцию организует Консервативно-христианская партия БНФ.

Прямую видеотрансляцию проводят «Белсат» и «Радыё Свабода».

 

Сбор участников – в воскресенье в 11:30 у часового завода «Луч» (станция метро «Академия Наук»), начало шествия – в 12:00. Мингорисполком и Миноблисполком дали разрешение на проведение акции.

 

Шествие проходит проспектом Независимости до микрорайона «Восток», а затем улицами Калиновского, Гамарника и Мирошниченко в Куропаты. С 15 до 17 часов в Куропатках пройдет мемориальный митинг.
 
Теги: Минск
 
 
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Участники акции собираются возле часового завода «Луч».
 
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