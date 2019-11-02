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В Минске проходит шествие на Дзяды: онлайн
Источник материала: Партизан
В Минске сегодня пройдут традиционное шествие и митинг в место массового захоронения жертв сталинских репрессий, в урочище Куропаты, по случаю дня поминовения предков «Дзяды». Мероприятие согласовано с городскими властями.
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY
В воскресенье 3 ноября в Минске проходит шествие и митинг по случаю Дня памяти предков (Дзязды). Акцию организует Консервативно-христианская партия БНФ.
Прямую видеотрансляцию проводят
Сбор участников – в воскресенье в 11:30 у часового завода «Луч» (станция метро «Академия Наук»), начало шествия – в 12:00. Мингорисполком и Миноблисполком дали разрешение на проведение акции.
Шествие проходит проспектом Независимости до микрорайона «Восток», а затем улицами Калиновского, Гамарника и Мирошниченко в Куропаты. С 15 до 17 часов в Куропатках пройдет мемориальный митинг.
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Участники акции собираются возле часового завода «Луч».
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