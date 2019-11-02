В Минске проходит шествие на Дзяды: онлайн

В воскресенье 3 ноября в Минске проходит шествие и митинг по случаю Дня памяти предков (Дзязды). Акцию организует Консервативно-христианская партия БНФ.









Сбор участников – в воскресенье в 11:30 у часового завода «Луч» (станция метро «Академия Наук»), начало шествия – в 12:00. Мингорисполком и Миноблисполком дали разрешение на проведение акции.







