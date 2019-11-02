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В Минске кандидаты в депутаты провели акцию за декриминализацию марихуаны

03.11.2019 11:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несколько кандидатов в депутаты от так называемого «Молодежного блока» и их группа поддержки провели акцию «Канапляныя дзяды».
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Молодые люди, которые выступают за декриминализацию легких наркотиков, посвятили ее «всем умершим от марихуаны». А поскольку таких людей, мол, не существует, они несли по Октябрьскому улицы Минска пустые рамки с черными лентами, передает "Еврорадио".
 
Теги: Минск
 
 
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Несколько кандидатов в депутаты от так называемого «Молодежного блока» и их группа поддержки провели акцию «Канапляныя дзяды».
 
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