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В Минске кандидаты в депутаты провели акцию за декриминализацию марихуаны
Источник материала: Партизан
Несколько кандидатов в депутаты от так называемого «Молодежного блока» и их группа поддержки провели акцию «Канапляныя дзяды».
Молодые люди, которые выступают за декриминализацию легких наркотиков, посвятили ее «всем умершим от марихуаны». А поскольку таких людей, мол, не существует, они несли по Октябрьскому улицы Минска пустые рамки с черными лентами, передает
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Несколько кандидатов в депутаты от так называемого «Молодежного блока» и их группа поддержки провели акцию «Канапляныя дзяды».
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