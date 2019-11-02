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Ценные иконы, украденные в украинском Херсоне, обнаружены в Гомеле

03.11.2019 11:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Женщина пыталась вывезти из Украины семь икон конца 19 — начала 20 века, часть которых были украдены из храма в Херсонской области.



Храм «Спорительницы хлебов» п. Аскания-Нова Херсонской области был ограблен еще в феврале этого года: тогда было украдено семь ценных икон: три чудотворных иконы Божией Матери «Мати Молебница», «Путеводительница Тихвинская» и"Ахтырская«,а также иконы Божией Матери «Всевидящее Око», «Троеручица», «Всех скорбящих Радосте» и «Спас Нерукотвренный», пишет Серафим.com.ua.

Как сообщает главный инспектор отдела идеологической работы Гомельской таможни Татьяна Хмелевская, иконы обнаружили при проверке вещей и документов пассажиров рейсового автобуса «Киев-Гомель». Церковные ценности провозила украинка — иконы были завернуты в покрывало в чемодане пассажирки. Ценности были переданы на хранение в Гомельский музей.


И только 25 октября настоятелю храма, протоиерею Иоанну, сообщила о находке гомельских таможенников паломница из Беларуси. Четыре иконы, на которые предоставлены документы отцом Иоанном (иконы Божией Матери «Мати Молебница», «Путеводительница Тихвинская», «Ахтырская» и «Троеручица»), будут возвращены в херсонский храм.
 
Теги: Гомель
 
 
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Женщина пыталась вывезти из Украины семь икон конца 19 — начала 20 века, часть которых были украдены из храма в Херсонской области.
 
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