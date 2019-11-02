ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Вонючий» завод в Светлогорске заработает на полную мощность в 2020 году

03.11.2019 11:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Завод сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» (в народе его окрестили «вонючим») заработает на полную мощность в следующем году.

Об этом заявил председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров во время посещения предприятия премьер-министром Сергеем Румасом. Глава правительства прибыл в Светлогорск с проверкой выполнения поручений президента.

Глава концерна заметил, что реализация этого инвестпроекта практически завершена. Завод выходит на стабильную работу. По его словам, завод «устранил замечания надзорных органов».

«Готовим объект к вводу в эксплуатацию в установленный срок: до 1 декабря планируем получить разрешительные документы. На следующий год стоит задача выводить его на проектные мощности», — пояснил он.

Назаров также заметил, что задача нового завода — обеспечить сырьем для производства остальные целлюлозно-бумажные предприятия концерна. Ожидается, что продукция завода будет способствовать реализации задачи по переходу на альтернативную экологическую упаковку.


Завод беленой целлюлозы строится на базе Светлогорского ЦКК, первоначально с участием китайской стороны. В 2012 году активисты — противники строительства собрали более 10 тысяч подписей против открытия нового производства. В декабре 2017 года на заводе начались пусконаладочные работы, которые сопровождались выбросами в атмосферу «дурнопахнущих газов». В этой связи начали поступать жалобы от жителей Светлогорска и Якимовой Слободы на вонь, тошноту, плохое самочувствие.

Противники вредного производства направили десятки обращений в различные инстанции. Руководство Светлогорского ЦКК отрицало вредное воздействие «дурнопахнущих газов» на здоровье людей, но после давления общественности признало наличие в выбросах меркаптана.

Строительство завода сопровождалось неоднократными скандалами. Белорусская сторона признала, что китайцы использовали не соответствующий стандартам кабель, пуск завода несколько раз переносили.

В 2019 году контракт с китайской корпорацией САМСЕ, которая строила завод, был расторгнут, и белорусская сторона решила довести инвестиционный проект до конца самостоятельно.

В октябре Гомельское областное управление Госпромнадзора выдало заключение о соответствии вводимого в эксплуатацию завода беленой целлюлозы в Светлогорске утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности.

Как сообщает Гомельское областное управление МЧС, инспекторы обследовали оборудование, котлы, трубопроводы, лифты, системы газоснабжения и газопотребления. Заключение от 7 октября вручено в торжественной обстановке начальником Гомельского областного управлени Госпромнадзора главному инженеру ОАО «Светлогорский ЦКК».
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завод сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» (в народе его окрестили «вонючим») заработает на полную мощность в следующем году.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вундеркинд из Гродно поразил Максима Галкина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • хегель официальный сайт каталог в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика