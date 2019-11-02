«Вонючий» завод в Светлогорске заработает на полную мощность в 2020 году

Об этом заявил председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров во время посещения предприятия премьер-министром Сергеем Румасом. Глава правительства прибыл в Светлогорск с проверкой выполнения поручений президента.





Глава концерна заметил, что реализация этого инвестпроекта практически завершена. Завод выходит на стабильную работу. По его словам, завод «устранил замечания надзорных органов».





«Готовим объект к вводу в эксплуатацию в установленный срок: до 1 декабря планируем получить разрешительные документы. На следующий год стоит задача выводить его на проектные мощности», — пояснил он.





Назаров также заметил, что задача нового завода — обеспечить сырьем для производства остальные целлюлозно-бумажные предприятия концерна. Ожидается, что продукция завода будет способствовать реализации задачи по переходу на альтернативную экологическую упаковку.









Завод беленой целлюлозы строится на базе Светлогорского ЦКК, первоначально с участием китайской стороны. В 2012 году активисты — противники строительства собрали более 10 тысяч подписей против открытия нового производства. В декабре 2017 года на заводе начались пусконаладочные работы, которые сопровождались выбросами в атмосферу «дурнопахнущих газов». В этой связи начали поступать жалобы от жителей Светлогорска и Якимовой Слободы на вонь, тошноту, плохое самочувствие.





Противники вредного производства направили десятки обращений в различные инстанции. Руководство Светлогорского ЦКК отрицало вредное воздействие «дурнопахнущих газов» на здоровье людей, но после давления общественности признало наличие в выбросах меркаптана.





Строительство завода сопровождалось неоднократными скандалами. Белорусская сторона признала, что китайцы использовали не соответствующий стандартам кабель, пуск завода несколько раз переносили.





В 2019 году контракт с китайской корпорацией САМСЕ, которая строила завод, был расторгнут, и белорусская сторона решила довести инвестиционный проект до конца самостоятельно.





В октябре Гомельское областное управление Госпромнадзора выдало заключение о соответствии вводимого в эксплуатацию завода беленой целлюлозы в Светлогорске утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности.





Как сообщает Гомельское областное управление МЧС, инспекторы обследовали оборудование, котлы, трубопроводы, лифты, системы газоснабжения и газопотребления. Заключение от 7 октября вручено в торжественной обстановке начальником Гомельского областного управлени Госпромнадзора главному инженеру ОАО «Светлогорский ЦКК».