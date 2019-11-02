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Вундеркинд из Гродно поразил Максима Галкина

03.11.2019 11:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

География – предмет увлекательный. Четырёхлетний мальчик из Гродно знает флаги сотни разных стран и называет их безошибочно. Как оказалось, делает это «Лучше всех» – наш вундеркинд побывал на популярном шоу.

Этот выпуск программы в семье пересмотрели десятки раз, разослали родственникам и друзьям. Вадим Денисевич теперь местная звезда – попал к самому Максиму Галкину. Мальчику всего четыре, а он уже знает почти полторы сотни флагов, десятки гимнов и достопримечательностей, передает телеканал ОНТ.

Попасть на популярную передачу мечтал давно. Теперь с гордостью показывает ту самую медаль. Из Москвы Вадим привёз кучу подарков – огромный флаг с логотипом программы, фирменный рюкзачок со сладостями и счёты для занятий ментальной математикой – от товарищей по съёмкам. За два дня успел даже завести подругу – виолончелистку.


Жаль, не удалось попасть в собор Василия Блаженного с любимых картинок. Интерес к географии у Вадима не иссякает уже больше года. Машинки и танки пылятся на полках. Глобус куда интереснее. Ребёнок требует всё новых открытий.

Юный географ выучил уже 40 морей, океанов и островов. А ведь он-то и читать ещё не умеет. 
 
Теги: Гродно
 
 
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География – предмет увлекательный. Четырёхлетний мальчик из Гродно знает флаги сотни разных стран и называет их безошибочно. Как оказалось, делает это «Лучше...
 
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