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Лолита назвала бывшего мужа-белоруса малолеткой для одноразового удовольствия

03.11.2019 11:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сейчас 55-летняя артистка переживает непростой развод со своим пятым супругом — 44-летним тренером по сквошу Дмитрием Ивановым из Могилёва. Но у Милявской уже готов список требований к будущему избраннику.



После девяти лет брака с Дмитрием, который был на 11 лет её моложе, Лолита сформировала список особых требований к будущему бойфренду. Милявская, видимо, учла нюансы прошлых отношений, когда молодой экс-супруг содержал за её деньги белорусскую любовницу, и решила больше не связываться с “малолетками”. Теперь она ищет взрослого состоятельного мужчину “без комплексов и заниженной самооценки”, готового содержать семью.

“Я объявила одну вещь. Всем, кто зарабатывает меньше меня, не подходить. Всем, кто не состоялся в жизни, не подходить. Малолетками тоже не интересуюсь. Это одноразовое удовольствие, у меня этого было достаточно. Я уже выросла!” – Лолита Милявская.

По словам певицы, сейчас она активно ходит на свидания, принимая приглашения от многочисленных поклонников. Артистка обещает сразу показать нового возлюбленного, как только он появится, пишет “Собеседник”.


“Как только у меня появится мужчина, я тут же его представлю. Разве я похожа на монахиню? По углам прятаться не буду точно — я такой человек”, – Лолита Милявская.

Кроме того, Лолита заявила, что все мужчины, с которыми она встречалась, хотели на ней жениться и после не могли забыть. Певица рассматривает брак как удовольствие, а не как работу, и не беспокоится о количестве штампов в паспорте.
 
 
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Сейчас 55-летняя артистка переживает непростой развод со своим пятым супругом — 44-летним тренером по сквошу Дмитрием Ивановым из Могилёва. Но у Милявской уже готов...
 
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