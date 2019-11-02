Лолита назвала бывшего мужа-белоруса малолеткой для одноразового удовольствия









После девяти лет брака с Дмитрием, который был на 11 лет её моложе, Лолита сформировала список особых требований к будущему бойфренду. Милявская, видимо, учла нюансы прошлых отношений, когда молодой экс-супруг содержал за её деньги белорусскую любовницу, и решила больше не связываться с “малолетками”. Теперь она ищет взрослого состоятельного мужчину “без комплексов и заниженной самооценки”, готового содержать семью.





“Я объявила одну вещь. Всем, кто зарабатывает меньше меня, не подходить. Всем, кто не состоялся в жизни, не подходить. Малолетками тоже не интересуюсь. Это одноразовое удовольствие, у меня этого было достаточно. Я уже выросла!” – Лолита Милявская.





“Собеседник” . По словам певицы, сейчас она активно ходит на свидания, принимая приглашения от многочисленных поклонников. Артистка обещает сразу показать нового возлюбленного, как только он появится, пишет









“Как только у меня появится мужчина, я тут же его представлю. Разве я похожа на монахиню? По углам прятаться не буду точно — я такой человек”, – Лолита Милявская.





Кроме того, Лолита заявила, что все мужчины, с которыми она встречалась, хотели на ней жениться и после не могли забыть. Певица рассматривает брак как удовольствие, а не как работу, и не беспокоится о количестве штампов в паспорте.



