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Виктор Прокопеня: В тюрьме невозможно “носить маску”

03.11.2019 11:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

IT-бизнесмен Виктор Прокопеня выступил на форуме High Tech Nation 2019, который проходил в Минске 1-2 ноября. Рассуждая о том, как важно уметь менять свою точку зрения, он неожиданно упомянул тюрьму.

По словам Прокопени, люди склонны примерять на себя разные маски и играть роли. Это происходит само собой: с партнёрами, с подчинёнными, с семьёй и друзьями мы ведём себя по-разному, передает "Еврорадио".

“Так вот, попадая в такие условия, как, например, тюрьма, “носить маску” невозможно. Когда 15 человек месяцами вместе живут в помещении 30 квадратных метров, то начинают видеть друг друга насквозь. Такими, какими они есть, — цитирует Прокопеню dev.by. — И люди, которые через все это проходят, начинают понимать нечто очень важное не только друг про друга, но и про себя. Я говорю в первую очередь про бизнес, который там оказывается.

И самая бизнес-релевантная вещь, которую они начинают понимать, это про то, что нам сложно менять своё мнение. Это такая особенность характера белорусских людей бизнеса — нам кажется, что, изменив точку зрения, мы проявляем слабость”.

Бизнесмен считает, что изменение точки зрения не несёт поражения — наоборот, это делает человека сильнее. А отсутствие гибкости приводит к тому, что предыдущие победы начинают мешать предпринимателю одерживать следующие.


В 2015 году Виктор Прокопеня больше восьми месяцев провёл в СИЗО. За это время он сбросил 20 кг и прочитал около 150 книг.

О задержании бизнесмена стало известно 3 апреля 2015 года. По информации Следственного комитета, Прокопеня, “действуя в составе организованной группы, занимался предпринимательской деятельностью в сфере продажи IT-технологий без соответствующей государственной регистрации как субъекта хозяйствования”. Незаконный доход, который получил предприниматель, следователи оценили в $650 тысяч. Однако 22 декабря он был отпущен из-под стражи. В феврале 2016 года его преследование было прекращено за отсутствием состава преступления.

После выхода из СИЗО Виктор Прокопеня стал одним из самых известных белорусских IT-бизнесменов и крупнейшим частным налогоплательщиком беларуси. Его компания VP Capital и Larnabel Ventures семьи Гуцериевых инвестируют в стартапы. После принятия в Беларуси декрета №8 “О развитии цифровой экономики” Прокопеня и Гуцериевы запустили в Беларуси первую в странах СНГ регулируемую криптобиржу.
 
Теги: Минск
 
 
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IT-бизнесмен Виктор Прокопеня выступил на форуме High Tech Nation 2019, который проходил в Минске 1-2 ноября. Рассуждая о том, как важно уметь менять свою точку зрения, он...
 
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