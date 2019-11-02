ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Орловский: нечего сказать, облажался!

03.11.2019 11:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский боец Андрей Орловский поделился впечатлениями от поединка на турнире UFC 244 в Нью-Йорке, в котором Орловский уступил уроженцу Суринама Жаирзиньо Розенструйк. 40-летний боец на 26-й секунде был отправлен в нокаут.





"Нечего сказать, облажался! Кто был за меня — прошу прощения, а те, кто против — пируйте, ***ки! Сегодня не мой вечер, полежу, погрущу, залижу раны и начну опять подниматься. Мне не впервой. Еще раз спасибо", — написал Орловский в своем инстаграм-аккаунте.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский боец Андрей Орловский поделился впечатлениями от поединка на турнире UFC 244 в Нью-Йорке, в котором Орловский уступил уроженцу Суринама Жаирзиньо...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пожар жилого дома в Волковыске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика