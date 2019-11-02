|
Андрей Орловский: нечего сказать, облажался!
Источник материала: Партизан
Белорусский боец Андрей Орловский поделился впечатлениями от поединка на турнире UFC 244 в Нью-Йорке, в котором Орловский уступил уроженцу Суринама Жаирзиньо Розенструйк. 40-летний боец на 26-й секунде был отправлен в нокаут.
"Нечего сказать, облажался! Кто был за меня — прошу прощения, а те, кто против — пируйте, ***ки! Сегодня не мой вечер, полежу, погрущу, залижу раны и начну опять подниматься. Мне не впервой. Еще раз спасибо", — написал Орловский в своем инстаграм-аккаунте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский боец Андрей Орловский поделился впечатлениями от поединка на турнире UFC 244 в Нью-Йорке, в котором Орловский уступил уроженцу Суринама Жаирзиньо...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)