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Фееричные фразы Лукашенко и клипы депутатов. Самое смешное в байнете за неделю
Источник материала: KYKY>
Сегодня воскресенье, а значит пришло время для нашей постоянной рубрики про смех и слезы в байнете. Без прелюдий к мемам и шуткам.
Мы правда не знаем, будет ли когда-нибудь в нашей стране неделя, когда в эту рубрику не попадет спич Александра Лукашенко. На этой неделе президент говорил много, очень много.
Ну, и четвертое – фраза, которая скорее всего относится к острому фильму блогера Nexta «Лукашенко. Уголовные материалы».
Но это еще что! До фильма добрались и государственные СМИ: на сайте «Советской Белоруссии»
Это далеко не все ироничные новости из мира беларуской политики. Одним из самых громких поводов стали обращения баллатирующихся в депутаты к своим избирателям. Так депутат Игорь Марзалюк, известный как «самый преданный фанат Лукашенко», записал новую песню и даже снял на нее клип. Она называется «Мой путь — ваш выбор».
А 29-летняя парикмахер из Мозыря Ева Сапрыгина, которая уже много лет участвует в выборах депутатов, но никогда не побеждает, решила «взять» избирателей трэш-поэзией.
Вы знаете, что такое ПЕН-центр? А почему беларусы резко начали смеяться над фразой «входит и выходит»? Это мем о том, как верующего Павла Северинца сначала исключили из организации за критику ЛГБТ-сообщества, потом снова приняли, а потом снова исключили.
Немного шуток из мира маркетинга и рекламы:
А еще в стране праздновали хэллоуин:
И просто шутили ни о чем:
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