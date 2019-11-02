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Фееричные фразы Лукашенко и клипы депутатов. Самое смешное в байнете за неделю

03.11.2019 14:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня воскресенье, а значит пришло время для нашей постоянной рубрики про смех и слезы в байнете. Без прелюдий к мемам и шуткам. 

Мы правда не знаем, будет ли когда-нибудь в нашей стране неделя, когда в эту рубрику не попадет спич Александра Лукашенко. На этой неделе президент говорил много, очень много. 

  • Перовое, про сносы памятников Ленину: «Цели ведь были благородные в 17-м году (вы уже, наверное, это не изучаете, но я как историк глубоко изучал), хорошие цели: что-то народу, что-то крестьянам. Злодеев и олигархов к стенке, повесить — это все было, но было и много чего хорошего».
  • Второе, Лукашенко заявил, что намерен «прорубать окна» в Европу. 
  • Третье, Лукашенко сказал, что беларускую АЭС нужно защитить от американцев.

Ну, и четвертое – фраза, которая скорее всего относится к острому фильму блогера Nexta «Лукашенко. Уголовные материалы».

Но это еще что! До фильма добрались и государственные СМИ: на сайте «Советской Белоруссии» опубликовали фееричную рецензию к проекту Степана под заголовком «Божья роса». Автор всю дорогу обращался лично к Степану (Nexta), вот наш любимый кусок: «Ты ж за Беларусь живот собрался положить — так где она у тебя, Беларусь? Получается такое… небрезгливое рысканье по помойкам. Плюс невнятное бормотание престарелых (ну, пускай политических) динозавров. Это чтобы они «не теряли надежду»? И одно мимо, и другое». 

Это далеко не все ироничные новости из мира беларуской политики. Одним из самых громких поводов стали обращения баллатирующихся в депутаты к своим избирателям. Так депутат Игорь Марзалюк, известный как «самый преданный фанат Лукашенко», записал новую песню и даже снял на нее клип. Она называется «Мой путь — ваш выбор». 

А 29-летняя парикмахер из Мозыря Ева Сапрыгина, которая уже много лет участвует в выборах депутатов, но никогда не побеждает, решила «взять» избирателей трэш-поэзией. 

Вы знаете, что такое ПЕН-центр? А почему беларусы резко начали смеяться над фразой «входит и выходит»? Это мем о том, как верующего Павла Северинца сначала исключили из организации за критику ЛГБТ-сообщества, потом снова приняли, а потом снова исключили. 

Немного шуток из мира маркетинга и рекламы: 

А еще в стране праздновали хэллоуин: 

И просто шутили ни о чем: 

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