Фееричные фразы Лукашенко и клипы депутатов. Самое смешное в байнете за неделю

Источник материала: KYKY

Сегодня воскресенье, а значит пришло время для нашей постоянной рубрики про смех и слезы в байнете. Без прелюдий к мемам и шуткам.

Мы правда не знаем, будет ли когда-нибудь в нашей стране неделя, когда в эту рубрику не попадет спич Александра Лукашенко. На этой неделе президент говорил много, очень много.

Перовое, про сносы памятников Ленину: «Цели ведь были благородные в 17-м году (вы уже, наверное, это не изучаете, но я как историк глубоко изучал), хорошие цели: что-то народу, что-то крестьянам. Злодеев и олигархов к стенке, повесить — это все было, но было и много чего хорошего».

Ленину: «Цели ведь были благородные в 17-м году (вы уже, наверное, это не изучаете, но я как историк глубоко изучал), хорошие цели: что-то народу, что-то крестьянам. Злодеев и олигархов к стенке, повесить — это все было, но было и много чего хорошего». Второе, Лукашенко заявил , что намерен «прорубать окна» в Европу.

, что намерен «прорубать окна» в Европу. Третье, Лукашенко сказал , что беларускую АЭС нужно защитить от американцев.

Ну, и четвертое – фраза, которая скорее всего относится к острому фильму блогера Nexta «Лукашенко. Уголовные материалы».

Тот момент, когда посмотрел фильм Nexta pic.twitter.com/l5KuHB48Vv — Усы Лукашенко (@mkbelarus) October 29, 2019

Но это еще что! До фильма добрались и государственные СМИ: на сайте «Советской Белоруссии» опубликовали фееричную рецензию к проекту Степана под заголовком «Божья роса». Автор всю дорогу обращался лично к Степану (Nexta), вот наш любимый кусок: «Ты ж за Беларусь живот собрался положить — так где она у тебя, Беларусь? Получается такое… небрезгливое рысканье по помойкам. Плюс невнятное бормотание престарелых (ну, пускай политических) динозавров. Это чтобы они «не теряли надежду»? И одно мимо, и другое».

Это далеко не все ироничные новости из мира беларуской политики. Одним из самых громких поводов стали обращения баллатирующихся в депутаты к своим избирателям. Так депутат Игорь Марзалюк, известный как «самый преданный фанат Лукашенко», записал новую песню и даже снял на нее клип. Она называется «Мой путь — ваш выбор».

Марзалюк красавчик. Он отрабатывает свои 1800$.

Генерирует божественный контент для мемов, не то что другие бесполезные картофельные мешки, называемые депутатами. https://t.co/Am3V6uwT7t — Misha Gypsynkov (@mambakla) November 1, 2019

А 29-летняя парикмахер из Мозыря Ева Сапрыгина, которая уже много лет участвует в выборах депутатов, но никогда не побеждает, решила «взять» избирателей трэш-поэзией.

Вы знаете, что такое ПЕН-центр? А почему беларусы резко начали смеяться над фразой «входит и выходит»? Это мем о том, как верующего Павла Северинца сначала исключили из организации за критику ЛГБТ-сообщества, потом снова приняли, а потом снова исключили.

Немного шуток из мира маркетинга и рекламы:

А еще в стране праздновали хэллоуин:

Я: Идеального хэллоуинского костюма не существует.



Идеальный хэллоуинский костюм: pic.twitter.com/7kPguw5rFy — РБ головного мозга (@belamova) October 31, 2019

И просто шутили ни о чем: