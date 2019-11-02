В Витебске на открытии фастфуда подростки едва не устроили давку

Источник материала: Аргументы и факты

В Витебске 2 ноября открылась точка международной сети ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курицы. Открытие ресторана сопровождалось ажиотажем, который в основном устроили подростки. На опубликованном видео видно, как они спешат раньше других добраться до фастфуда.

Причиной такого ажиотажа, предположительно, стало анонсированное в соцсетях обещание команды ресторана провести акцию: первые три гостя получают сертификаты на 100 руб., а 300 следующих гостей – сертификат на 10 рублей на обед в ресторане.