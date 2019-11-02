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В Витебске на открытии фастфуда подростки едва не устроили давку

03.11.2019 14:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Витебске на открытии фастфуда подростки едва не устроили давку
Фото из открытых источников

В Витебске 2 ноября открылась точка международной сети ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курицы. Открытие ресторана сопровождалось ажиотажем, который в основном устроили подростки. На опубликованном видео видно, как они спешат раньше других добраться до фастфуда.

Причиной такого ажиотажа, предположительно, стало анонсированное в соцсетях обещание команды ресторана провести акцию: первые три гостя получают сертификаты на 100 руб., а 300 следующих гостей – сертификат на 10 рублей на обед в ресторане.

 
Теги: Витебск
 
 
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Причиной такого ажиотажа, предположительно, стали денежные сертификаты на обед в ресторане.
 
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