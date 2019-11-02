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Программа для тех, кто начинает день с новостей. 4 ноября стартует утренний «Информационный канал СТВ»

03.11.2019 14:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 ноября наш утренний эфир выходит в новом формате. Эта программа для тех, кто предпочитает начинать свой день с новостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа для тех, кто начинает день с новостей. 4 ноября стартует утренний «Информационный канал СТВ»

Подробнее в видеоматериале.

Но поклонники «Утра. Студии хорошего настроения» не прощаются с любимой программой. Она будет выходить в эфире на канале РТР-Беларусь.

Программа для тех, кто начинает день с новостей. 4 ноября стартует утренний «Информационный канал СТВ»

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. 4 ноября наш утренний эфир выходит в новом формате. Эта программа для тех, кто предпочитает начинать свой день с новостей, сообщили в программе...
 
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