|
Программа для тех, кто начинает день с новостей. 4 ноября стартует утренний «Информационный канал СТВ»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 ноября наш утренний эфир выходит в новом формате. Эта программа для тех, кто предпочитает начинать свой день с новостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но поклонники «Утра. Студии хорошего настроения» не прощаются с любимой программой. Она будет выходить в эфире на канале РТР-Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программа для тех, кто начинает день с новостей. 4 ноября стартует утренний «Информационный канал СТВ»
Новости Беларуси. 4 ноября наш утренний эфир выходит в новом формате. Эта программа для тех, кто предпочитает начинать свой день с новостей, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)